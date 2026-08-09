דדי שמחי שוקל לעזוב את גנץ; זו המפלגה אליה הוא צפוי לעבור

טלטלה אפשרית ברשימתו של בני גנץ: נציב הכבאות וההצלה לשעבר והאב השכול, דדי שמחי, שחבר לאחרונה לגנץ כמספר שניים ברשימתו לקראת הבחירות הקרובות, שוקל לעזוב את השותפות עמו.

על פי דיווח שפורסם הערב (ראשון) ב'כאן חדשות', שמחי בוחן אפשרות לעזוב את הרשימה לטובת מקום משוריין בליכוד, ככל שהצעה כזו תונח על שולחנו.

הסיבה המרכזית לשקילת המהלך מצידו של שמחי היא העובדה שמפלגתו של גנץ אינה מצליחה להתרומם בסקרים האחרונים ונותרת מתחת לאחוז החסימה, לצד היעדר חיבורים פוליטיים עם מפלגות נוספות.

כמו כן, עדכן שמחי את גנץ באופן ישיר כי כוונתו להיכנס לזירה הפוליטית נותרה בעינה – גם אם הדבר יידרש להתבצע שלא במסגרת "כחול לבן".