סקר מנדטים: איזנקוט מאבד את ההובלה; נתניהו חוגג

סקר מנדטים חדש שפורסם ב'כאן חדשות' מציג תמונת מצב מתוחה ומורכבת במפה הפוליטית, כאשר אף אחד מהגושים אינו מגיע לרוב הדרוש של 61 חברי כנסת להקמת ממשלה.

על פי הנתונים, מפלגת הליכוד שומרת על מעמדה כמפלגה הגדולה ביותר ומקבלת 24 מנדטים. מיד אחריה ניצבת רשימת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט עם 23 מנדטים, בעוד רשימת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט ויאיר לפיד זוכה ל-13 מנדטים.

עוד בעשרייה הראשונה: הדמוקרטים וישראל ביתנו מקבלות 10 מנדטים כל אחת, ועוצמה יהודית זוכה ל-8 מנדטים. בגזרה החרדית, ש"ס ויהדות התורה מקבלות 8 מנדטים כל אחת.

בתחתית תמונת המנדטים שעוברים את אחוז החסימה נמצאות רע"ם עם 6 מנדטים, לצד חד"ש-תע"ל והציונות הדתית שמגרדות את סף החסימה ומקבלות 5 מנדטים כל אחת. לעומת זאת, רשימתם של חילי טרופר ויועז הנדל אינה עוברת את אחוז החסימה.

תמונת הגושים

מפת החלוקה לגושים מוסיפה להציב ללא הכרעה ברורה:

מפלגות הקואליציה: 53 מנדטים (הליכוד, ש"ס, יהדות התורה, עוצמה יהודית והציונות הדתית).

מפלגות האופוזיציה: 56 מנדטים (ישר!, ביחד, הדמוקרטים, ישראל ביתנו).

מפלגות ערביות: 5 מנדטים.