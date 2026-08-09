אבל בעולם הכדורסל: אגדת ה-NBA הלכה לעולמה

דון נלסון, שזכה בחמש אליפויות כשחקן ונבחר שלוש פעמים למאמן העונה, הלך לעולמו בגיל 86 כשהוא מוקף בבני משפחתו

דון נלסון, אחד המאמנים הגדולים בתולדות ה-NBA, הלך הערב (ראשון) לעולמו בגיל 86, כך הודיעה משפחתו. נלסון הותיר אחריו קריירה מפוארת שנמשכה עשרות שנים וכללה חמש אליפויות כשחקן, שלושה פרסים כמאמן העונה ופעילות רצופה כמעט לחלוטין על הקווים במשך יותר משלושה עשורים.

ממשפחתו נמסר: “בבוקר יום ראשון, בעלנו, אבינו, סבנו וסב רבא האהוב, דון נלסון, הלך בשלווה להיות עם אלוהים, מוקף במשפחתו האוהבת. במהלך השבוע האחרון שלו, חברים ומשפחה הקיפו אותו באהבה, חלקו את הברכה שבחברותו ושחזרו זיכרונות יקרים”.

את הישגיו הראשונים בליגה רשם נלסון כשחקן במדי בוסטון סלטיקס. במהלך תקופתו בקבוצה זכה בחמש אליפויות NBA והפך לדמות המזוהה עם המועדון. כהוקרה על תרומתו, הסלטיקס הפרישו את הגופייה מספר 19 שלבש.

למרות ההצלחה הגדולה על הפרקט, נלסון זכור בעיקר בזכות הקריירה הארוכה שלו כמאמן. הוא החל לאמן בליגה בשנת 1976 והמשיך עד שנת 2010, לאורך תקופה שהתפרשה על פני 34 שנים, כמעט ללא הפסקות.