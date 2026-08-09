בלוט חתם: יהרס בית המחבל שרצח את יהודה שרמן

יהודה שרמן ( ללא )

אחרי 5 חודשים: מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, חתם על הודעה על כוונה להחרמת והריסת ביתו של המחבל דואס חסון, שביצע את הפיגוע במרחב הכפר בית אמרין בו נרצח יהודה שרמן הי"ד ונפצע אזרח נוסף.