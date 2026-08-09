בלוט חתם: יהרס בית המחבל שרצח את יהודה שרמן

אחרי 5 חודשים: מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, חתם על הודעה על כוונה להחרמת והריסת ביתו של המחבל דואס חסון, שביצע את הפיגוע במרחב הכפר בית אמרין בו נרצח יהודה שרמן הי"ד ונפצע אזרח נוסף.
לפי דובר צה"ל, ההודעה על כוונת הצבא להחרים ולהרוס את הבית שבו חסון התגורר בכפר בית אמרין נמסרה למשפחתו בשבוע שעבר.
כזכור, יהודה שרמן נרצח בפיגוע שהתרחש ב-21 במרץ, אחרי כניסה של מספר מתיישבים לכפר בית אומרין. חסון, תושב הכפר בשנות ה-50 לחייו, פגע במכוון בריינג'ר שבו שרמן נסע עם שני ישראלים נוספים. כתוצאה הריינג'ר הידרדר לואדי, ומותו של שרמן נקבע בסמוך.
מחקירת האירוע עולה כי חסון יצא בטנדר שבבעלותו לעברם - וכאשר הוא הבחין הנאשם בשלושה ישראליים שנסעו באותה עת בתוך הכפר, גמלה בליבו ההחלטה לפגוע באחרונים ככל שיאטו את נסיעתם. חסון נעצר על ידי המשטרה בהמשך, והפרקליטות הגישה נגדו כתב אישום במאי האחרון.