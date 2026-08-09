טראמפ עונה לנתניהו: תוכנית עזה בלתי נמנעת 

הנשיא טראמפ מגיב באופן לא ישיר לדברי ראש הממשלה נתניהו, נגד תוכנית 15 הנקודות לעזה. הנשיא שיתף מאמר של יריבתו הפוליטית, הילארי קלינטון, בה הודיעה כי למרות יריבותה עם הנשיא היא תומכת בתוכניתו לעזה וקוראת לה 'חסרת תחליף'.

טראמפ הדהד את דבריה של יריבתו לנשיאות מ-2016, איתה המשיך להתנגח מידי פעם כבר קרוב לעשור. במאמרה מתארת קלינטון את תוכנית טראמפ כאפשרות 'הריאלית ביותר' וקובעת כי אין לה תחליף, דבר שהופך אותה לפתרון היחיד והבלתי נמנע הקיים כרגע על השולחן, דברים אותם הדהד הנשיא.

"העולם אולי לא אוהב את תוכנית טראמפ לעזה, אבל אין שום אלטרנטיבה. אם אפילו אני, יריבה חריפה של הנשיא יכול לקבל את זה, וודאי אחרים יידרשו לכך בעצמם" הודיעה קלינטון.

קלינטון המשיכה בדבריה ואף נזפה בממשלת ישראל "לא ניתן לאפשר לממשלת ישראל לתמוך באלמנטים מהתוכנית, כמו פירוז הרצועה ופירוק חמאס, בלי לעמוד בתנאים שהוצבו לישראל במסגרת ההסכם, ובלי לעשות את הצעדים הנדרשים והקשים שידרשו לכך".

בנוסף, על פי דיווחים, טראמפ מסר בשיחות עם כתבים הנשיא טראמפ מסר כי איננו ממהר לקבל החלטות בנושא איראן, וכי הוא מאפשר ללחץ הכלכלי לעשות את שלו, וכי הם צופים בנזקים הכלכליים הנערמים ובאינפלציה הגוברת, ומנהלים משא ומתן בזמן שאיראן נחלשת.