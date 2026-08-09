שלמה פילבר מטיל פצצה: "הוא היה איתי באירוע שנחקרתי עליו"

מתקפה חריפה של עו"ד שלמה פילבר, מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר ועד המדינה בתיק 4000, נגד יואב הורוביץ, מנהל לשכת ראש הממשלה לשעבר.

בראיון שקציים בתכניתם של יעקב ברדוגו ודורון כהן ברדיו 'גלי ישראל', התייחס פילבר להתנהלותו של הורוביץ ולעדויות שמסר. "כאב לי על יואב הורוביץ. עבדנו יחד שנתיים באינטנסיביות רבה, ואני יודע לספר מה הוא חשב על ראש הממשלה באותן שנים", אמר פילבר.

פילבר יצא נגד התנהלותו של ראש הלשכה לשעבר והוסיף: "זה נראה לי יותר מדי מאולץ ובעייתי. הוא שבר את הקודים של נאמנות של משרת אמון".

בנוסף, חשף פילבר כי בחקירותיו נשאל על אירוע ספציפי שבו היה מעורב גם הורוביץ עצמו: "יש בחקירות ובעדות שלי אירוע שנחקרתי עליו, שבו עבדתי מול הורוביץ. אז אם אני לא בסדר – גם הוא לא בסדר. הרי הוא היה שותף שלי באותו עניין שנחקרתי לגביו".