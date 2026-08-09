תישארו בבית: ישראל בדרך לבעור. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יוסיף להיות חם מהרגיל, כאשר עומסי חום יורגשו ברחבי הארץ עד לקראת סוף השבוע.

בתחילת השבוע, ביום שני (10.08), תירשם עלייה קלה בטמפרטורות. באזורי ההרים ובפנים הארץ תורגש התחממות ויהיה חם ויבש מהרגיל לעונה, בעוד לאורך רצועת החוף ישרור מזג אוויר הביל.

המגמה תימשך גם בימים שלישי (11.08) ורביעי (12.08), ללא שינוי ניכר במידות החום: יוסיף להיות חם ויבש מהממוצע באזורים הפנימיים וההרריים, ולח מאוד לאורך מישור החוף.

בסוף השבוע: המגמה מתהפכת

שינוי ראשון במגמה יורגש ביום חמישי (13.08), אז תירשם ירידה קלה בטמפרטורות. עם זאת, עדיין יהיה חם מעט מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ, והביל בחוף.

ההקלה המשמעותית יותר תגיע ביום שישי (14.08): השמיים יהיו מעוננים חלקית עד בהירים, תירשם ירידה נוספת במידות החום והן ישובו להיות רגילות לתקופה זו של העונה.