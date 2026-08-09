לקראת הפריימריז בליכוד: זו השישיה שנתניהו מקדם

לקראת האתגרים הפוליטיים והתקשורתיים שבפתח, בקרב הנהגת הליכוד מסתמנת קבוצה נבחרת של נציגים שצפויים לתפוס את קדמת הבמה.

על פי דיווח באתר 'וואלה', ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים סדרת תדרוכים – בפגישה פנים אל פנים ובשיחות טלפוניות, עם צוות מצומצם של שרים וחברי כנסת מטעם הסיעה. במפגשים אלו הציג נתניהו סקירה מקיפה של הזירה הביטחונית והפוליטית, ופרס את נרטיב המסרים שהוא מעוניין לקדם בשיח הציבורי.

המטרה המרכזית של המהלך היא להגביר את הנוכחות התקשורתית של נציגי המפלגה, כאשר נתניהו דחק במשתתפים להרבות בריאיונות בכלי התקשורת ולהדהד את עמדות הליכוד.

הנבחרת של נתניהו

הגורמים שזומנו לשיחות ולמפגש התדרוך כוללים את שר החקלאות אבי דיכטר, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, יו"ר ועדת החוץ והביטחון בעז ביסמוט, יו"ר הקואליציה אופיר כץ, שר החינוך יואב קיש ושר התפוצות עמיחי שיקלי.

הקשר בין ראש הממשלה לחברי הקבוצה נשמר כבשגרה, כאשר הרכב המשתתפים עשוי להשתנות ולהתרחב בהתאם לנסיבות.