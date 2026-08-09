סדר אזורי: סוריה ורוסיה ינהלו בסיסים משותפים

אחרי שנה וחצי של משא ומתן אינטנסיבי, סוריה ורוסיה הגיעו להסכמות רחבות על הפעלת הבסיסים הרוסיים בשטח סוריה, ההסכם צפוי לחזק משמעותית את המשטר.

מאז נפילת משטרו של בשאר אסד, עומדים סימני שאלה גדולים מעל יחסי רוסיה וסוריה החדשה, במיוחד על רקע מקלטו של הדיקטטור הגולה במוסקבה. כעת נראה ששתי המדינות פרצו דרך לסיכומים חדשים, שישרתו את שני הצדדים.

על פי ההסכמות החדשות, בנוגע לבסיסים הרוסיים בטרטוס ולטקייה, וכלל הנוכחות הצבאית הרוסית במדינה. על פי 'מזכר ההבנות' בין המדינות, מדינת סוריה תיקח את השליטה על המתקנים ה'אזרחיים', כמו שדה התעופה בחומיימי והרציף הרביעי של בסיס חיל הים הרוסי בטרוטס, אשר יוסבו למטרות תנועה אזרחית.

המתקנים הצבאיים יוסבו אל 'מתקני אימון משותפים', לא ברור עדיין אם סוריה תאלץ את רוסיה למשוך כוחות וציוד מהמדינה, אך התהליך צפוי לקחת עד שלושה חודשים, ולהיות בעל השלכות לא מבוטלות על הריבונות הסורית המתרחבת.