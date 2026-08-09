שני הרוגים ופצוע קשה בתאונה בכביש 1

זירת התאונה ( תיעוד מבצעי מד"א )

שני גברים פלסטינים כבני 45 נהרגו בתאונת דרכים שהתרחשה היום (ראשון) בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 1, סמוך לצומת המצודה. גבר פלסטיני נוסף, גם כן בן 45, נפצע באורח קשה בתאונה. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום קבעו את מותם של שני ההרוגים בזירה. הפצוע קיבל טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פונה לבית החולים שערי צדק, כשהוא בהכרה וסובל מחבלת ראש.

חובש בכיר במד"א ישי מור וחובש מד"א אליהו שפר סיפרו כי "מדובר בתאונה קשה מאוד. ראינו 2 גברים פלסטינים כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות אך לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם. במקביל, הענקנו טיפול רפואי מציל חיים לפצוע פלסטיני נוסף שנפצע באורח קשה, ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה. נהג הרכב השני לא נזקק לפינוי לבית החולים."