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חדשות פוליטי מדיני

בנו של ראש הממשלה לשעבר בדרך לכנסת מטעם הליכוד

בעקבות כניסתם הצפויה של ארז תדמור ושבתאי קטש למשכן, התפטרות נוספת בסיעה עשויה להוביל לתרחיש דרמטי: כניסתו לכנסת של ראש הממשלה לשעבר

19:07
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הכנסת (דני שם טוב, דוברות הכנסת)

שרשרת השינויים ברשימת הליכוד לכנסת הנוכחית עשויה להוביל בקרוב לדרמה פוליטית מרתקת ולסגירת מעגל היסטורית.

לאחר כניסתם הצפויה של ארז תדמור (במקומו של יולי אדלשטיין) ושבתאי קטש (במקומו של דן אילוז) לספסלי הסיעה, הרשימה המפלגתית מגיעה לקו הסיום של המועמדים הבאים בתור.

במידה ותתרחש התפטרות נוספת ותתפנה משבצת נוספת בסיעת הליכוד במהלך הקדנציה הנוכחית, הבא בתור להיכנס למשכן כחבר כנסת מן המניין הוא גלעד שרון, בנו של ראש הממשלה לשעבר אריאל שרון ז"ל.

תרחיש כזה, אם יתממש, יחזיר את ייצוג משפחת שרון ללב העשייה הפרלמנטרית של תנועת הליכוד.

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זלמן
לפני 5 שעות

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