בנו של ראש הממשלה לשעבר בדרך לכנסת מטעם הליכוד

שרשרת השינויים ברשימת הליכוד לכנסת הנוכחית עשויה להוביל בקרוב לדרמה פוליטית מרתקת ולסגירת מעגל היסטורית.

לאחר כניסתם הצפויה של ארז תדמור (במקומו של יולי אדלשטיין) ושבתאי קטש (במקומו של דן אילוז) לספסלי הסיעה, הרשימה המפלגתית מגיעה לקו הסיום של המועמדים הבאים בתור.

במידה ותתרחש התפטרות נוספת ותתפנה משבצת נוספת בסיעת הליכוד במהלך הקדנציה הנוכחית, הבא בתור להיכנס למשכן כחבר כנסת מן המניין הוא גלעד שרון, בנו של ראש הממשלה לשעבר אריאל שרון ז"ל.

תרחיש כזה, אם יתממש, יחזיר את ייצוג משפחת שרון ללב העשייה הפרלמנטרית של תנועת הליכוד.