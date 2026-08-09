בן 16 נהרג לאחר שנפל מגובה בסנפלינג בגליל

מערת קשת. אילוסטרציה ( הדס פרוש/פלאש90 )

אסון נוסף בחופשה: נער בן 16 נפל מגובה היום (ראשון) במהלך פעילות סנפלינג במערת קשת שבגליל המערבי. מסוק חילוץ הוזנק למקום, אחרי שכוחות ההצלה לא הצליחו להגיע אליו, ובסופו של דבר הצוותים ירדו למקום באמצעות סנפלינג. לאחר מספר ניסיונות החייאה, הצוותים קבעו את מותו במקום.

במד"א אמרו כי הדיווח הראשוני על האירוע התקבל השעה 18:10. חובשים ופראמדיקים שהגיעו בהמשך אל הנער אמרו כי הוא נמצא מחוסר הכרה. על פי ההערכות, הנער נפל מגובה של בין 30 ל-40 מטרים. פרמדיקים במד"א מימון גבאי וליגל דרור סיפרו כי "קיבלנו דיווח על נער שנפל מגובה רב ככה"נ במהלך סנפלינג. ירדנו עד למקום האירוע באמצעות סנפלינג וראינו את הנער כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מתקדם שכלל פעולות החייאה, אך לצערנו הרב לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו." מהמשטרה נמסר כי "שוטרי תחנת נהריה נמצאים כעת במערת קשת לאחר קבלת דיווח אודות חשד לנפילה מגובה, ככל הנראה במהלך סנפלינג, של אחד המטפסים. כוחות חירום רפואה והצלה במקום, לרבות מסוק הצלה צה"לי שהוזנק למקום".

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מוקדם יותר היום דווח כי נער בן 12 טבע למוות בנהר הירדן, אחרי שהתהפך עם סירה במים ונעלם. כוחות משטרה רבים, ביניהם מסוק של היחידה האווירית, מתנדבי יחידת החילוץ, וכבאות והצלה, הוקפצו למקום וביצעו סריקות נרחבות במטרה לאתר את הנער - כשלאחר מספר שעות אותרה גופתו.

פראמדיק מד"א אסף פרלמן וחובש מד"א הראל לוי סיפרו כי "במהלך חיפושים אחר ילד בן 12 שאבדו עקבותיו בנהר הירדן, יחידת החילוץ גולן איתרו את הילד וחילצו אותו אלינו כשהוא מחוסר הכרה לאחר ששהה מתחת למים. ביצענו בדיקות רפואיות אך הוא היה ללא סימני חיים ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו."