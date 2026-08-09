מבט על הפריימריז בליכוד: מי בפנים, מי בחוץ?

הקוראת בקלפי ( סרוגים )

הפריימריז בליכוד מתקרבים, אבל נדמה שדווקא ככל שמתקרבים לקו הסיום – התמונה הופכת פחות ופחות ברורה.

בפינת "הקוראת בקלפי" אשת התקשורת והאסטרטגיה, מורן שמואלוף, עושה סדר במפת הכוחות, בהפתעות, במועמדים שנחלשים ובשאלה הגדולה מכולן: מי יצליח להיכנס לרשימה – ומי יישאר בחוץ?

אחת ההפתעות הגדולות כרגע היא דווקא בגזרת הנשים. גילה גמליאל מסמנת קאמבק. אחרי תקופה שבה לא היה ברור אם היא מצליחה לשמר את כוחה בקרב המתפקדים, בשטח ניכרת התחזקות, והיא אף החזירה לצדה את היועצים שעבדו איתה בעבר. אם המגמה הזו תימשך, גמליאל עשויה להיות אחת ההפתעות החיוביות של הפריימריז.

מנגד, טלי גוטליב, שסומנה בתחילת הדרך כמועמדת שיכולה להגיע עד המקום השני, נחלשת בהערכות האחרונות. במקום להיאבק בצמרת, היא עלולה למצוא את עצמה בעשירייה השנייה – שינוי דרמטי ביחס לציפיות המוקדמות.

והירידה של גוטליב משליכה גם על המאבק שמתחתיה. קטי שטרית, עידית סילמן, מאי גולן ואתי עטיה מתחרות למעשה על מרחב מצומצם מאוד של מקומות ריאליים. אם שלוש נשים יקדימו אותן, השאלה מי תהיה האישה הרביעית יכולה להפוך לקריטית – ואפילו לקבוע מי תגיע לאזור המקום ה־20.

בצמרת, לעומת זאת, התמונה הרבה יותר סגורה. ישראל כ"ץ, יריב לוין, אלי כהן ואמיר אוחנה נחשבים לחזקים מאוד, ובנוסף יש את השריונים של נתניהו. המשמעות היא שבתרחיש הזה, הקרב האמיתי על העשירייה הראשונה מצטמצם מאוד – ואפילו המקום העשירי הופך לזירת קרב.

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איפה הסרוגים בליכוד?

גם בגזרת הציונות הדתית אין כרגע ודאות. אביחי בוארון, אריאל קלנר ועמית הלוי עשויים למצוא את עצמם מתחרים על אותה משבצת אלקטורלית. קשה לראות תרחיש שבו כולם נכנסים למקומות גבוהים, ולכן הקרב ביניהם עשוי להיות אחד המעניינים בפריימריז.

ומנגד נמצאים הוותיקים עם מכונות השטח. דודי אמסלם, דוד ביטן וחיים כץ מגיעים עם ניסיון, קשרים ופעילים, אבל גם אצלם אין ודאות שהם יצליחו לפרוץ לעשירייה הראשונה.

ויש גם את הדור החדש: ד"ר נמרוד מדרר, אלעד זמיר, ויטלי חייקין ודור חרלפ*, לצד מועמדים נוספים שמנסים את מזלם בפעם הראשונה. דווקא עבור חלקם, המאבק המשפטי סביב שיטת הבחירות עשוי להיות דרמטי במיוחד. אם ההתמודדות במחוזות תשתנה או תבוטל, הם עלולים למצוא את עצמם נדחקים לאחור מול ותיקי המפלגה.

הכל ייקבע לפי השיריונים של נתניהו

אבל מעל הכול מרחפת עדיין השאלה הגדולה: מי יהיו שמונת השריונים של נתניהו?

נכון לעכשיו, אין רשימה סגורה של שמות חזקים שאפשר לומר בוודאות שהם בדרך פנימה. יש הרבה שמות, הרבה משאלות לב והרבה ספקולציות – אבל מעט מאוד ודאות.

וזה מחזיר אותנו לפלונטר הגדול: נתניהו ממשיך במאבק המשפטי סביב שיטת הבחירות, ובתרחיש שבו תגיע הוועדה המסדרת בלי פתרון אחר, ייתכן שהליכוד ייאלץ לשנות את מתווה הפריימריז.

השטח הוותיק של הליכוד לא בהכרח יאהב מהלך כזה. אחרי שנים שבהן פעילים ומתפקדים בנו כוח בדיוק כדי להשפיע על הרשימה, ביטול או שינוי משמעותי של הפריימריז עלול להתפרש כפגיעה בכוחם – ולהשפיע גם על האווירה בתוך המפלגה ועל הקמפיין כולו.

בשורה התחתונה: הקמפיין האמיתי עוד לא התחיל, אבל הקרב כבר כאן. הנשים נאבקות על כל מקום, הוותיקים מנסים לשמור על כוחם, החדשים מחפשים את הפריצה, והציונות הדתית מתמודדת על משבצת מצומצמת. ובינתיים – כולם מחכים לראות מה נתניהו יעשה עם שמונת השריונים שלו.