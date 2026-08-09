אלי פלדשטיין בתגובה ראשונה לדיווח הדרמטי

דובר לשכת ראש הממשלה לשעבר, אלי פלדשטיין, מגיב בחריפות לדיווח שפורסם הבוקר בעיתון 'ישראל היום', לפיו יועצים בסביבת נתניהו העבירו לכאורה מידע מסווג לגורמים קטארים במטרה להשפיע על השיח התקשורתי.

"לקח לי קצת זמן לקרוא ולעכל את 'החשיפה הדרמטית' מהבוקר בעיתון 'ישראל היום'", כתב פלדשטיין בהודעה שפרסם בתגובה לפרסום.

פלדשטיין דחה את הדברים באופן נחרץ והוסיף: "הטענה שקרית. קשקוש מוחלט. כדאי למי שטען אותה להכין את ההוכחות לאמיתותה. שיהיה לו בהצלחה".

התגובה מגיעה בעקבות הדיווח הבוקר מפי מקור ביטחוני בכיר, שטען כי יועצים בלשכה היו מעורבים בהעברת חומרים מסווגים מדיונים ביטחוניים רגישים. פלדשטיין, לצד גורמים נוספים המוזכרים בדיווח, מכחיש את הדברים מכל וכל.