"החזון של איזנקוט זה נסיגות ומדינה פלסטינית"

שיקלי בתכנית כיפות ברזל ( אולפן סרוגים )

בממשלה הנוכחית, השר עמיחי שיקלי נחשב לאחד הקולות האידיאולוגיים והנחרצים ביותר. מי שסלל את הדרך להקמת ממשלת הימין כשסירב לקחת חלק בממשלת בנט-לפיד, הגיע לאולפן "כיפות ברזל" באתר "סרוגים" לשיחה פתוחה על המחירים האישיים, השקפת עולמו הלאומית והאתגרים העומדים לפתחה של מדינת ישראל.

"בנט הוא גדול הנוכלים שראתה הפוליטיקה הישראלית" שיקלי פתח את דבריו בהתייחסות ליום הקמת "ממשלת השינוי", כפי שכינה אותה. הוא הביע גאווה על החלטתו שלא להיות חלק ממה שהוא מגדיר כ"הונאה" של ציבור הבוחרים. "אני באמת גאה על הזכות שהייתה לי לומר ביום הקמת הממשלה הזו 'לא ידי'", אמר שיקלי. "לא תהיה חלק מההונאה הזו של ציבור בוחרים עצום... מצב שבו ביום א' הבטחת שלא תשב עם העבודה ומרצ ולא תמליך את לפיד, וביום ב' כל הדבר הזה כבר לא קיים – זה אירוע קיצון שאין איך להלבין אותו. אנחנו רואים את הצלילה החופשית של בנט, שהוא באמת גדול הנוכלים שראתה הפוליטיקה הישראלית, יכול להיות שכולל התנ"ך". שיקלי נזכר במאבקים המשפטיים והמחירים ששילם: "הוכרזתי כחבר כנסת פורש והיה לי מאבקים קשים ויקרים... המחירים האישיים היו מאוד משמעותיים אבל זה לא הרתיע אותי. אמרתי שאעשה כל שביכולתי כדי לקצר את ימיה של ממשלה שהוקמה במרמה".

עוד באותו נושא מנסור עבאס נשאל אם צריך להשמיד את חמאס וסירב לענות חדשות סרוגים

האשליה שהתנפצה: "טעיתי לגבי מנסור עבאס"

אחד הנושאים שעלו בראיון הוא התבטאות עבר של שיקלי שבה הביע תקווה שמנסור עבאס יוכל להיות שותף. שיקלי לא התחמק מהנושא והודה בטעותו.

"טעיתי בעניין הזה," הודה שיקלי. "לפרק זמן מסוים היה לי הרושם שאולי מנסור עבאס מביא קו שונה... מאוחר יותר נחשפנו לדברים שלא הכרתי: התחקיר על עמותת סיוע 48 והכספים שעוברים לחמאס בעזה, ותחקירי 'חיר אל-אומה'. גם אחרי השבעה באוקטובר, הוא לא מוכן להגדיר את חמאס כארגון טרור".

שיקלי הוסיף ותקף את התנהלותו של עבאס בערבית לעומת עברית: "יש הבדל בין מנסור בעברית למנסור בערבית, ההבדל הוא תהומי. הוא איסלאמיסט, איש תנועה שחרטה על דגלה את השמדת מדינת ישראל... כל שחקן שמוכן שממשלה בישראל תהיה תלויה בקולות התנועה האיסלאמית – הממשלה הזו היא בת ערובה של גורמים ששואפים להשמיד את מדינת ישראל".

"גדי איזנקוט הוא אבי אבות הקונספציה"

ביקורת חריפה במיוחד שמר השר שיקלי לחבר קבינט המלחמה לשעבר, גדי איזנקוט. שיקלי טוען כי החזות הממלכתית של איזנקוט מטעה ומסתירה אידיאולוגיה של נסיגות.

"הוא אבי אבות הקונספציה," קבע שיקלי. "זה אדם שמדבר כבר על נסיגה מהקו הצהוב ברצועה ובלבנון... מה אנחנו רוצים? לחזור למצב שבו תושבי שתולה רואים מהגינה שלהם מחבלים של חיזבאללה מטיילים על הגדר?".

עוד הוסיף שיקלי: "איזנקוט הוא איש שמאל באופן מלא, הייתי אומר אפילו איש שמאל קיצוני שלא שינה את עמדותיו גם אחרי השבעה באוקטובר. החזון שלו זה נסיגות ומדינה פלסטינית. אם אתה מוכן ללכת לשותפות עם התנועה האיסלאמית, אתה פוסט-ציוני".

היעד שלי הוא שכל ילד יהודי יזכה לחינוך יהודי

שיקלי, שביקש את האחריות על הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, הציג נתונים על שינוי המדיניות בשטח.

"בממשלה הקודמת נהרסו בנגב ארבעה בתים, בממשלה הזו רק השנה הרסנו 5,000 מבנים לא חוקיים," ציין שיקלי בסיפוק. הוא פירט על "רפורמת המיקודים" ועל המאבק בתביעות הבעלות בנגב המזרחי: "זו משימה לאומית כבירה... אם חלילה תקום כאן ממשלה פוסט-ציונית בהישענות על התנועה האיסלאמית, הדבר הזה יסוכל".

על תפקידו כשר התפוצות, מספא שיקלי כי התריע מפני אחוזי ההתבוללות הגבוהים בעולם (60%-70%) והסביר את חשיבות ההשקעה בחינוך היהודי: "הקצינו מאות מיליוני שקלים לחינוך יהודי בחו"ל... היעד שלי הוא שכל ילד יהודי יזכה לחינוך יהודי".

אסוציאציות: כל חווה כמוה כחטיבה

בסיום הראיון, ענה שיקלי בשלב ה"בליץ" על שמות ומושגים:

נתניהו: "מנהיג גדול של עם ישראל".

"מנהיג גדול של עם ישראל". נפתלי בנט : "המיידוף של הפוליטיקה הישראלית".

"המיידוף של הפוליטיקה הישראלית". בן גביר: "עובד קשה מאוד, צריך להשתפר בתור שחקן קבוצתי".

"עובד קשה מאוד, צריך להשתפר בתור שחקן קבוצתי". 7 באוקטובר: "אסון כבד שנובע מפניית העורף שלנו לארץ ישראל".

"אסון כבד שנובע מפניית העורף שלנו לארץ ישראל". ריבונות: "מפעל החוות הוא היום חוד החנית של הציונות. כל חווה כמוה כחטיבה".

"מפעל החוות הוא היום חוד החנית של הציונות. כל חווה כמוה כחטיבה". אנטישמיות: "שנאת יהודים טהורה".

"שנאת יהודים טהורה". עם ישראל: "חי וקיים".

שיקלי התייחס גם לפריימריז הקרובים בליכוד (שיערכו בעוד שבועיים): "אנחנו עושים את העבודה, עובדים קשה מאוד גם בשטח הליכודי... הבוחרים יודעים שעשינו הכל כדי להיות שליחים נאמנים לעם ישראל ולתנועת הליכוד".