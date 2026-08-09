הנקודה האדומה: "שופטים ושוטרים" גרסת בחירות 2026

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים, בתוספת דעה אישית עם חיוך אמיתי או מריר חומר למחשבה והרבה חוצפה ישראלית.

זו הנקודה האדומה להיום:

"הקשיבו הקשיבו! מהדורה מיוחדת של פרשת קו 300 וקו פרשת המים של הפוליטיקה הביטחונית הישראלית:

העיתון ישראל היום חשף ששלושה יועצים של רה"מ- אחד מהם יונתן 'הקטן' אוריך שכבר מסובך עם החוק וזה ממש לא צחוק- העבירו לכאורה מידע מסווג לקטאר כדי להחליש את המצרים בזמן המלחמה נגד חמאס.

וכל זה מתפרסם בעיתון- שפעם נהגו לקרוא לו "הביביתון".

אז זהו, שהכותרת האמיתית היא שישראל והיום ונתניהו כבר לא חברים.

אין הפסקת פרסומות בעמודי החדשות שיזעקו "רק הליכוד יכול" כמו שמקבלים סרוגים רבים וטובים בעלוני השבת, כי עורכי דין סרוגים וביביסטים כבר מיהרו לכנות את הפרסום באיזראל טודיי "חרטא" ולהחזיר את הביטוי לתודעה מאז הימים שמרגול שרה "יום אחד תראה שלא אפחד" וזה כנראה מה שמתנגן לביבי בראש בכל בוקר שהוא מקבל את העיתונים ויודע שמחכה לו "מכה חדשה" שתתבטא בסקרים בקול ענות חלושה.

אם חשבתם בטעות שמערכת הבחירות הנוכחית תתמקד במערכת המשפטית, בא הפרסום שעורר קול צעקה וציוצים נזעמים מכל פוליטיקאי שמכבד את עצמו והוכיח שהסיפור של בחירות 2026 יהיה שוב ביטחוני משולב עם משפטי פלילי – ואולי זה לא מקרי שזה קורה בתחילת שבוע שבסופו יקראו בבתי הכנסת "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך".

ואני שואל:

עד מתי ימשכו הספקולציות בעיתונות על מחדלי השבעה באוקטובר וכל הרע והנורא שבא אחריו בדפי העיתונים ובערוצי התקשורת בלי שמישהו יספק תשובות כנות וענייניות לציבור וייקח אחריות לשם שינוי?

עד מתי הכתבות המתוזמנות ימשיכו לקפוץ בעונת הבחירות "ולהסעיר את המערכת הפוליטית" כאוניה סוערה לא נוחמה- כשכולם יודעים שבמציאות זו לא סערה אלא שערה בכוס קפה או במאפה, שמקסימום תזכה את המתלונן הטרחן בראיון בשש עם המגיש התורן?

ושאלת השאלות:

מתי נבין שכל הפרשיות המזעזעות האלה כבר לא מזיזות לאף אחד, במיוחד לכל הרבים והטובים שעדיין משיבים לכל סקר בתשובה הבטוחה: לא יודעים?

מה שבטוח- שישראל היום לא יבנו על ראיון חג עם ראש הממשלה נתניהו.

מקסימום עם אוריך.."

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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

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