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הכיל עשרות כלי נשק: צה"ל השמיד מנהרת ענק של חיזבאללה בדרום לבנון

כוחות צק"ח 55 השמידו מנהרה של חיזבאללה ששימשה לאחסון אמצעי לחימה והכילה קלאצ'ניקובים, טילים, משגרי נ"ט ורקטות

17:59
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אמצעי הלחימה שאותרו במנהרה (דובר צה"ל)

במקביל להפרות הפסקת האש: כוחות צוות הקרב החטיבתי 55 וכוחות יהל״ם, בפיקוד אוגדה 91, פועלים במרחב הביטחוני בדרום לבנון, להסרת איומים על מדינת ישראל.

לפי הודעת צה"ל, בשבוע האחרון הכוחות איתרו והשמידו פיר תת-קרקעי ששימש לאחסון אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה.

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השמדת המנהרה

בנוסף, הכוחות איתרו אמצעי לחימה רבים בתוך המנהרה שהושמדה. רשימת אמצעי הלחימה שהושמדו כוללת בין היתר: כלי נשק מסוג ‘קלאצ'ניקוב׳, טילי ומשגרי נ"ט, נשק ארטילרי ורקטות 'RPG'.

אמצעי הלחימה שאותרו במנהרה (צילום: דובר צה"ל)

מדובר צה"ל נמסר כי "צה"ל לא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותיו, וימשיך לפעול להסרת איומים".

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