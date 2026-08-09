הכיל עשרות כלי נשק: צה"ל השמיד מנהרת ענק של חיזבאללה בדרום לבנון

במקביל להפרות הפסקת האש: כוחות צוות הקרב החטיבתי 55 וכוחות יהל״ם, בפיקוד אוגדה 91, פועלים במרחב הביטחוני בדרום לבנון, להסרת איומים על מדינת ישראל.
לפי הודעת צה"ל, בשבוע האחרון הכוחות איתרו והשמידו פיר תת-קרקעי ששימש לאחסון אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה.
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בנוסף, הכוחות איתרו אמצעי לחימה רבים בתוך המנהרה שהושמדה. רשימת אמצעי הלחימה שהושמדו כוללת בין היתר: כלי נשק מסוג ‘קלאצ'ניקוב׳, טילי ומשגרי נ"ט, נשק ארטילרי ורקטות 'RPG'.
מדובר צה"ל נמסר כי "צה"ל לא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותיו, וימשיך לפעול להסרת איומים".