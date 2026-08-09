דן אילוז מגיב: "הוא כנראה במצב קשה בפריימריז"

העימות בליכוד נמשך: ח"כ דן אילוז הגיב כעת (ראשון) לאיום של ח"כ אביחי בוארון, שאמר כי יפעל להכריז על אילוז כפורש אם לא יפרוש מהכנסת עד מחר.
"בוארון כנראה נמצא במצב קשה בפריימריז וזקוק לתשומת לב ציבורית בכל מחיר" נאמר בהודעה של לשכת אילוז. "כפי שכבר הודיע מראש, ח"כ אילוז מתכוון לפרוש מהכנסת לאחר סיום קיפול לשכתו, מחר או ביום שלישי. זאת למרות שהוא ייצג את ערכי הליכוד המוצהרים יותר מכולם בקדנציה הזאת".
כאמור, אילוז הודיע בשבוע שעבר על פרישה מסיעת הליכוד ומעבר לסיעת ישראל ביתנו, וצפוי להגיש את התפטרותו מהכנסת כבר בימים הקרובים. עם השלמת ההליכים הלוגיסטיים והגשת ההתפטרות, ייכנס לכנסת במקומו ברשימת הליכוד שבתאי קטש, פעיל חברתי מוכר וחסיד חב"ד, אשר יכהן כחבר כנסת מטעם הסיעה.
בעבר ראינו ציונות ואחריות לאומית, כיום הנהגת המדינה עוסקת רק בשרידות פוליטית ואינטרסים אישיים קטנים