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חדשות בעולם

על הגבול עם ישראל: סוריה סיכלה חוליית דאע"ש

המשטר הסורי הודיע לפני זמן קצר כי סיכל ולכד חוליית דאע"ש אשר פעלה במרחב הגבול עם ישראל, ייתכן בעזרת מודיעין ישראלי

17:29
1 תגובות
נשיא סוריה (נשיא סוריה אחמד א-שרעא (צילום: מוחמד באש\שאטרסטוק))

גורמים במשטר הסורי מסרו לגופי התקשורת בעולם, ופרסמו ברשתות החברתיות, פרטים על מבצע סיכול מיוחד שהתרחש לפני זמן קצר. כוחות המשטר סיכלו ולכדו חוליית מחבלים שפעלה כשלוחה של דאע"ש במרחב הגבול עם ישראל.

הסיכול יצא לפועל העיר ח'אן-ארנבה, שבמחוז קונייטרה שבדרום סוריה, בו גם פועלים מעת לעת כוחות ישראלים במסגרת אזור החיץ שהוקם במרחב הגבול. קיימות אף ספקולציות כי מודיעין ישראלי ושיתוף פעולה שקט במיוחד מתחת לקלעים הוביל למעצר.

מאנשי החולייה (צילום: המשטר הסורי)

על פי הודעת המשטר, החולייה כללה לפחות 9 בני אדם המתגוררים במחוז, וכי הם פעלו לאסוף נשק, חומרי נפץ והתאמנו לקראת מה שתואר כ'פעילויות התקפיות'.

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חרדייי
לפני 5 שעות

איזה קטע, שומרים על הבטחון בלי התנחלויות ובלי מתנחבלים. מי היה מאמין!!!
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