על הגבול עם ישראל: סוריה סיכלה חוליית דאע"ש

גורמים במשטר הסורי מסרו לגופי התקשורת בעולם, ופרסמו ברשתות החברתיות, פרטים על מבצע סיכול מיוחד שהתרחש לפני זמן קצר. כוחות המשטר סיכלו ולכדו חוליית מחבלים שפעלה כשלוחה של דאע"ש במרחב הגבול עם ישראל.

הסיכול יצא לפועל העיר ח'אן-ארנבה, שבמחוז קונייטרה שבדרום סוריה, בו גם פועלים מעת לעת כוחות ישראלים במסגרת אזור החיץ שהוקם במרחב הגבול. קיימות אף ספקולציות כי מודיעין ישראלי ושיתוף פעולה שקט במיוחד מתחת לקלעים הוביל למעצר.