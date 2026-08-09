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חדשות פוליטי מדיני

נתניהו קיבל החלטה בנוגע להדר מוכתר

ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל החלטה בנוגע להתמודדותה של כוכבת הרשת והפעילה הדר מוכתר

17:28
17 תגובות
(אבשלום ששוני, פלאש 90)

העיתונאי יקי אדמקר מדווח כי ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט שלא להעניק קיצור פז"ם לפעילת הרשת הדר מוכתר.

משמעות ההחלטה היא כי מוכתר לא תוכל להגיש את מועמדותה ולהתמודד בפריימריז הקרובים של תנועת הליכוד.

המהלך מגיע לאחר שמוכתר הגישה לאחרונה את מועמדותה להתמודדות במפלגה, כשהיא זקוקה לאישור מיוחד מנתניהו עקב פרק הזמן הקצר שחלף מאז הצטרפותה לשורות התנועה. מוכתר הביעה ביטחון בכך שנתניהו יאשר את בקשתה, וציינה כי היא מאמינה ביכולתה לגייס קהל מצביעים צעיר וחדש לקלפיות עבור הליכוד.

גם אם בקשתה לקיצור הפז"ם הייתה מאושרת, דרכה של מוכתר לרשימה לכנסת לא הייתה פשוטה: היא יועדה להתמודד על משבצת "האישה החדשה", אשר מוקמה במקום ה-48 ברשימת הליכוד – מיקום שעל פי הסקרים האחרונים אינו נחשב לריאלי. כעת, בעקבות החלטת נתניהו, נחסמה דרכה להתמודד במפלגה.

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תמר
לפני 6 שעות

כשאני התנדבתי בליכוד ראיתי איך הכל נהיה רק חרטא! מי שמרוויח מזה זה רק החפירות של האקווריום שרוצים שקט תעשייתי, עופו לנו כבר מהעיניים!!!!
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