חבר הליכוד מאיים: "אם הם לא יפרשו - זה מה שאעשה"

מתיחות בקואליציה: ח"כ אביחי בוארון תקף היום (ראשון) בחריפות את דן אילוז ויולי אדלשטיין, אשר הודיעו על הצטרפותם למפלגות אחרות - אך בשלב זה נותרו ח"כים מכהנים מטעם סיעת הליכוד.

בדבריו בוארון איים כי אם השניים לא יפרשו, הוא יכנס את הסיעה להכריז עליהם כפורשים - כשבכך למעשה יחסום את אילוז מלהתמודד בישראל ביתנו. מנגד, אדלשטיין שרץ עם גלעד ארדן עדיין יוכל להתמודד כפורש, אלא אם כן ישובץ ברשימה קיימת.

"דן אילוז ויולי אדלשטיין פועלים בצורה לא מוסרית. התרגלנו לראות ח״כים שנעים מכאן לשם, אבל התופעה הזו לא אתית בלשון המעטה" אמר בוארון. "הרי דן אילוז לא היה נכנס לכנסת לעולם אם לא חברי הליכוד שנתנו לו את המנדט לייצג אותם במשבצת עולה חדש ברשימת הליכוד ואם לא בוחרי הליכוד ששלחו אותו לכנסת. וכנ״ל יולי אדלשטיין שנבחר בקולות הליכוד להוביל אג׳נדה ולהיות נאמן לתנועה ולדין התנועה".

"אז בהחלט, אדם יכול לשנות דעתו ולחבור למפלגה פוליטית שלא צמח בה ולהתחיל דרך פוליטית חדשה, אבל לעשות שיפט פוליטי תוך שהוא סוחר בקולות בוחריו ובמנדט שניתן לו על ידי בוחרי ליכוד זה לא תקין" הוסיף. "זה מכוער. זו מעילה באמון הציבור שבחר בך".