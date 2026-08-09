בניגוד לאמנים שמחרימים: כוכבי הסדרה המצליחה נחתו בישראל

די צ'לו ופרנציני ( צילום: יח"צ )

בזמן שאמנים בינלאומיים מבטלים את הגעתם לישראל או נמנעים מלהגיע לארץ בתקופה האחרונה, כוכבי "קטנטנות" נדיה די צ'לו וסבסטיאן פרנציני נחתו היום (ראשון) בישראל - לקראת המחזמר החדש המבוסס על הסדרה הארגנטינאית האהובה.

עם נחיתתם בארץ חיכו לשניים מעריצות ישראליות שהגיעו לקבל את פניהם, שנים אחרי ש"קטנטנות" הפכה לאחת הסדרות האהובות בישראל ולתופעה של ממש.

הגיעו במיוחד לישראל

די צ'לו ופרנציני ישתתפו במופעי המחזמר הבינלאומי "קטנטנות", שיעלה בישראל ומבוסס על הסדרה הארגנטינאית שכבשה כאן דור שלם.

במהלך המופעים השניים יעלו על הבמה ויבצעו בספרדית מחרוזת מהלהיטים הגדולים והמוכרים של הסדרה - הפעם מול הקהל הישראלי שגדל עליהם.

ההגעה שלהם לישראל בולטת במיוחד בתקופה הנוכחית. בזמן שאמנים בינלאומיים שונים מבטלים הופעות או נמנעים מלהגיע לארץ, ועל רקע הקריאות לחרם על ישראל בעולם התרבות, שני כוכבי "קטנטנות" בחרו להגיע ולהשתתף במופעים כמתוכנן.

עבור המעריצים הישראלים, זו תהיה הזדמנות נוסטלגית במיוחד לראות את כוכבי הסדרה על הבמה ולשמוע שוב את השירים של "קטנטנות" - הפעם בביצוע חי ובשפת המקור.