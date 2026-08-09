תקשיבו בבית: איך מיינדפולנס יפתור סכסוכים עם הילדים?   

רגע של הקשבה בטבע ( צילום אילוסטרציה שאטרסטוק )

"לילה ואתה השקט שנשאר", שרה בעבר נציגתנו לאירוויזיון שירי מימון, והצרה היא שהשקט הזה לא נמצא בדרך כלל בבתים עם ילדים בשבועיים האחרונים של חודש אוגוסט למשל, והאבות המתוסכלים נוקטים לנוכח העצבים של האם-16 בשיטת השקט לבטח והסתגרות בממ"ד עד שיצא זעם מן הבית. "הגישה השקטה" בה נוקטים אבות רבים ומאמינים שהם עושים זאת בהצלחה יתירה כי שתקנים תמיד נחשבו כחכמים עד שפתחו את הפה, לא הומצאה על ידי אלה שאין להם מה לומר וגם אם יש עדיף להימנע מכך, אלא מהווה שלב נוסף ומועיל לחיים בשיטת "מיינדפולנס" שמסייעת למתרגלים אותה לצלוח בשלווה מדהימה התנגשויות מצבים ורגשות המכונים "קונפליקטים" בחיי היום-יום ובמגרש הביתי העמוס והמאתגר.

שהות ללא שיפוטיות

שיטת מיינדפולנס מאפשרת שליטה טובה יותר בסיטואציות מורכבות הכוללות רצונות מעורבים וקולות רמים שהאוזן האנושית לא סובלת בשלב מסוים, ואם כן כנראה שזה בגלל שבני הבית התרגלו לצרחות. התרגול הפשוט והבסיסי מציע לא להגיב מיד למה שקורה, אלא לשהות מחשבתית בלי הגבלת זמן ולחץ בניתוח המתרחש, ובתגובה המיטיבה ביותר עם המגיב וסביבתו באופן שלא יוציא מהכלים את כל העולם ואשתו.

איך עושים את זה? פשוט. במקום להגיב מיד בצעקה חזקה יותר, שומרים על שקט ומנסים להתמקד בתגובה אחת בלבד, משפט לא מסובך או פעולה מסיחת דעת שינטרלו את הבלגן הלא מאורגן בסלון המעוצב שכעת מעוצבן. השהייה במחשבה תיטיב עם החושב ועם הסביבה כולה, כי הוא לא יצעק כמו כולם וגם יציע פתרון חדש.

הושיעה את הוריך ( סרטון של ברדק צילום: נפתלי כהנא )

תרגול "מיינדפולנס" מאפשר לחשוב קדימה על תוצאות המריבה, ולגלות הבנה לאחרים ללא שיפוטיות. במחשבה כללית שמתחילה ומסתיימת באדם אחד שבסופו של דבר גם מיישם אותה בשטח, יש אפשרות לצאת מכל קונפליקט מסובך עם פתרון קל ופשוט כמו הזמנת פיצה. זה לא אומר שזה מה שצריך לעשות כשהילדים צועקים, כי עם מחירי הפיצות בארץ ככה פושטים רגל בקלות. כן מומלץ להתמקד כל פעם שמתעורר קונפליקט במחשבה חדשה, שתביא לבית חוויות מקוריות ומהנות שיכולות להפוך כל מריבה להזדמנות מעוררת תקווה לשקט ושלווה לאורך זמן. לפחות עד המריבה הבאה..

שפץ ביתך בכיף ( צילום: מיכה בונד\פלאש 90 )

תרגיל ביתי לדרך חדשה

המילה משימה יכולה בתוספת עוד מ’ (ואין הכוונה למם ברשתות החברתיות), להפוך "משמימה". איך מונעים זאת? באמצעות תרגול מיינדפולנס תוך כדי המטלה שאנחנו הכי לא אוהבים לעשות.

זה יכול להיות הוצאת בגדים מהמייבש, שטיפת ערמת כלים שהצטברה בכיור אחרי סופשבוע לא רגוע של אכילה רגשית וראשית או סתם לסדר את הבית שהוכח מחקרית שזה משהו שהרבה אנשים לא אוהבים לעשות.

התרגיל המדהים בפשטותו מחבר בין האדם המבצע לפעולה המבוצעת באווירה טובה וחשיבה ממוקדת.

אני לא מקפל בגדים כרגע- אני הופך להיות הבגד!

אני לא שוטף כלים- אני המים, הסבון והליפה שמסירה את הג’יפה!

ואם תרצו, תנסו ותתנסו בהתמקדות במשימות מטרידות מתוך חשיבה חיובית מאחדת ועם מוזיקה אהובה ברקע (ואולי אפילו גם עם הילדים שיאמינו סוף סוף למרי פופינס שאמרה שבכל עבודה יש כיף) תוכלו להפוך את הבית למקום אהוב הבטוח ביותר לשהות בו- כי זה המקום בו המוח והלב נמצאים יחד!