מחפשים איפה להתרענן מהקיץ הרותח? יש לנו המלצה בדיוק בשבילכם כמה מסלולי טיול מרעננים בנחלים ומעיינות. בקיץ הזה מטיילים חופשי באתרי טבע קסומים ששוקמו, טופחו והונגשו לציבור באמצעות רשות מקרקעי ישראל.רק תביאו כובע, קרם הגנה ומים לשתיה ובואו להתרענן באתרים בכניסה חופשית

מוזמנים ליהנות משבילי הליכה וטיילות מונגשות, פינות ישיבה מוצלות, נקודות תצפית קסומות, צמחייה מקומית עשירה ופינות חמד מושלמות למנוחה, לפעילות ספורטיבית, פנאי או לזמן איכות משפחתי.

לנפוש, להתרענן ולהתחבר לטבע.

אתרים מרעננים מהצפון עד הדרום: מורד הירדן, פארק תעלות החולה, ארץ מעיינות הגולן, מעיין הסוסים, עין עדעד, טיילת ג'סר א-זרקא גשר וילהלם ושפך נחל תנינים ומצודת אשדוד – מחכים לכם ללא תשלום.קחו כובע, קרם הגנה ומים – צאו לטבע והשאירו אחריכם נקי

טיול קסום בשמורת מורד נחל הירדן

מורד הירדן הינו אזור שורשי ואחד ממקורות המים העיקריים של ישראל לאורך ההיסטוריה. בשמורה, המשתרעת לאורך כ-10 קילומטרים בין סכר דגניה לנהריים, תוכלו לטייל בדרך נופית פסטורלית ובטיילת סלולה המותאמת להליכה ולרכיבת אופניים לכל המשפחה. לאורך המסלול תוכלו להשתכשך במי הנהר בפינות חמד, לעבור בגשרונים מונגשים מעל המים, ליהנות מנקודות תצפית מרהיבות אל איים מלאכותיים, ולנוח במתחמי פיקניק וחניונים מוסדרים. לצד זרימת הנהר עוברת גם תעלת המוביל המלוח ההיסטורית, שהפכה כיום לאפיק ירוק ושופע. זוהי פיסת טבע עשירה בצמחייה, שבה תוכלו לפגוש מקרוב שלל ציפורי מים, צבים, ברווזים, קורמורנים וציפורי שיר.

השמורה שודרגה והונגשה במסגרת פרויקט סביבתי לאורך 10 ק"מ במורד הירדן במימון רשות מקרקעי ישראל, באמצעות הקרן לשמירה על שטחים פתוחים. במסגרת הפרויקט בוצעו פעולות שיקום למערכות אקולוגיות במקום, הושבו מיני חי וצומח ויצירת מרחב נחל חי. לרווחת המבקרים, הוקמו שבילים מונגשים ודרך נופית, מתחמי פנאי ומנוחה, שילוט וחניונים מוסדרים.

(ווייז: רוב רוי-שייט קאנו בירדן)

טיול מרענן בתעלת הירדן המזרחית – פארק תעלות החולה – אצבע הגליל

פארק טבע מרהיב, מרענן וקסום המשתרע לאורך כ-12 קילומטרים באצבע הגליל, במקטע שבין יסוד המעלה, גשר הפקק וגשר להבות. התעלה ההיסטורית, שנחפרה במקור בשנות ה-50 כחלק ממפעל ייבוש החולה, הפכה לנחל טבעי זורם בעל מופע פיתולי וזרימה מתונה. הפארק מציע חוויית טבע ונופש ייחודית ופתוח לציבור הרחב ללא תשלום. המטיילים בפארק יהנו מטיילות מונגשות ושבילי הליכה המאפשרים נגישות מלאה, לצד חניות מוסדרות, מרחבי דשא ירוקים ומטופחים, פינות חמד מוצלות ודרכי גישה נוחות ובטוחות ישירות אל המים הזורמים.

התעלה שודרגה והונגשה במסגרת פרויקט סביבתי ונופי רחב היקף במימון רשות מקרקעי ישראל, באמצעות הקרן לשמירה על שטחים פתוחים. במסגרת הפרויקט בוצעו עבודות לשיקום אקולוגי ולטיפוח האתר, שכללו הרחבה מאסיבית של אפיק הנחל, פינוי מפגעי פסולת ושתילת צמחיית גדות מקומית לעידוד החי ושיקום בתי הגידול הלחים. לרווחת המבקרים והחקלאים, הוקמו שבילים וטיילות מונגשות, תשתיות פנאי ונופש, וכן גדרות הפרדה ייעודיות להגנה על השטחים החקלאיים הסובבים.

(ווייז: דרך מטעים לאורך תעלה מזרחית: https://waze.com/ul/hsvck4es14 )

לטבול ולנפוש במעיינות הצוננים של ארץ מעיינות הגולן – עין אורחה ועין עלמיין – רמת הגולן

פנינות טבע קסומות ומעיינות פסטורליים הפזורות ברחבי רמת הגולן, מציעות למטיילים בארץ מעיינות הגולן חוויית נופש ייחודית בלב בית גידול עשיר ושופע. אתרי המעיינות עין אורחה (ג'וחדר) ועין עלמיין, מהווים מוקד משיכה אהוב במיוחד בזכות המעיינות המרעננים והסביבה הירוקה המוקפת צמחיית נחלים עשירה, דו-חיים ובעלי חיים. המבקרים באתרים אלו יהנו מגישה נוחה אל מוקדי המים, מבריכות שכשוך מרעננות, שבילי הליכה ורכיבה על אופניים המחברים בין נקודות החמד השונות. לרווחת המטיילים והנופשים, הוסדרו בסביבת המעיינות דרכי גישה, חניוני רכב מתוחמים בבולדרים, פינות מנוחה בחיק הטבע, שילוט הסברה מפורט ומערך פינוי אשפה לשמירה על ניקיון הסביבה.

מעיינות הגולן שודרגו והונגשו במסגרת פרויקט סביבתי ונופי במימון רשות מקרקעי ישראל, באמצעות הקרן לשמירה על שטחים פתוחים. במסגרת הפרויקט בוצעו פעולות מקיפות להגנה על המערכת האקולוגית, שכללו הפרדה בין ראשי המעיינות לבריכות השחייה, חסימת רכבים, הרחקת בקר, סילוק מינים פולשים ושתילת צמחייה מקומית. לרווחת המבקרים, שודרגו תשתיות הטיול ובוצעה הנגשה, שוקמו מבני הנביעה והוסדרו מתחמי קליטת המטיילים.

ווייז: עין עלמיין: https://waze.com/ul/hsvc7en0rp עין אורחה בריכת ג'וחדר: https://waze.com/ul/hsvc7rfsbb

מעיין עין יבקע (מעיין הסוסים) – נחל ציפורי – מעיין נובע ובריכת מים קסומה בצבע איזמרגד

פנינת חמד קסומה ופראית השוכנת בנקודת המעבר לחלקו המערבי של נחל ציפורי, ומהווה את אחד משלושת מקורות המעיינות המזינים את הנחל. המעיין נובע ישירות אל תוך בריכת מים עוצרת נשימה עתיקה מהתקופה הרומית, שמימיה הצלולים נצבעים בגוון אזמרגד מרהיב ומשתלבים בנוף הירוק של הוואדי. בעבר שימשה הבריכה כבריכת הרמה להובלת המים דרך אמת מים עתיקה להפעלת טחנת הקמח הסמוכה, המוכרת כ"טחנת הנזירים". לרווחת המטיילים והרוחצים, האתר מציע מרחב פנאי בטוח ופסטורלי הכולל שפת מעיין מוסדרת במסלעות, פינות ישיבה מוצלות, ספסלי מנוחה ופיקניק, וטיילת הליכה נעימה לצד הנחל עם גשרונים המקשרת בין נכסי המורשת ההיסטוריים באזור. ומאפשרת תצפית על החי והצומח העשירים במקום.

אתר המעיין שודרג והונגש במסגרת פרויקט סביבתי ונופי נרחב במימון רשות מקרקעי ישראל, באמצעות הקרן לשמירה על שטחים פתוחים. במסגרת הפרויקט בוצע ניקוי יסודי של הבריכה, הוסדרו גובה המים ונחסמה גישת כלי רכב וחיות משק להגנה על המערכת האקולוגית והצומח. לרווחת המבקרים, הוקמו שבילי הליכה, נסלל מקטע שביל חדש המחבר בין עין יבקע, טחנת הנזירים, עינות ציפורי, ראס עלי וטחנת מרפוקה, והוסדרו תשתיות נופש בטוחות.

בווייז: מעיין הסוסים

מעיין עדעד – עמק יזרעאל – מורשת היסטורית וחווית בילוי מרעננת בטבע

פנינת טבע ואטרקציה קסומה למטיילים ולמשפחות בלב עמק יזרעאל, השוכנת בסמוך למושב היוגב ומהווה את אחד ממקורותיו של נחל הקיני. המעיין, שעבר פיתוח לפארק אקולוגי לטובת הציבור, מציע בריכת מים צלולה ופלג זורם המוקפים בצמחיית נחלים עשירה ובעצי צל מקומיים. לצד הטבע המתחדש, תוכלו להתרשם מבית המשאבה ההיסטורי של המושב, שעליו עטורים ציורי קיר מרהיבים של אמן הגרפיטי בנצי ברופמן המתארים את החי והצומח באזור ומספרים את סיפורו של המקום. האתר מציע מרחב פנאי פסטורלי המשלב מורשת היסטורית וחוויית בילוי מרעננת בחיק הטבע.

הפארק האקולוגי הכולל את המעיין שודרג והונגש במסגרת פרויקט סביבתי ונופי נרחב במימון רשות מקרקעי ישראל, באמצעות הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, כחלק משיקום אגן נחל הקישון. במסגרת הפרויקט בוצע שיקום הידרולוגי ואקולוגי מקיף לשיפור צלילות המים, שכלל את שיפוץ וניקוי רצפת הבריכה, כיסויה באבן טבעית ושיקום מבני וצמחי לפלג המעיין ולבתי הגידול הלחים. לרווחת המבקרים, ניטעו עצים מקומיים, שודרג מבנה המשאבה ההיסטורי ובוצעו עבודות בטיחות והסדרה ברחבי האתר.

בווייז: עין עדעד, יער מגידו, היוגב

גשר וילהלם וטיילת ג'סר א-זרקא – דקלים וכפר דייגים פסטורלי

במרחק שעה נסיעה מת"א שוכנת "סיני הישראלית" עם כפר דייגים פסטורלי וטיילת צמודה לחוף – 'הפנינה הכחולה' באורך של כ-650 מ' המטפסת מערוץ הנחל לגובה של 20 מטר ממנה ניתן להשקיף לעבר נמל הדייגים הקטן של הכפר וחוף הים הנחשב לאחד היפים והפראיים מבין חופי הארץ, עם מטע דקלים ושקיעות מרהיבות ביופיין. לאורך הטיילת תמצאו מדשאות, עמדות תצפית נגישות, הצללות, פינות מנוחה ושבילי הליכה ואופניים.

האתר המונגש מציע למבקרים טעימה מפיסות היסטוריות של שבט הע'וורנה וביצות הכבארה, שלימים הפך לכפר, מופע מרהיב של טבע על שפת המים של "טבלאות הגידוד" – המערכת האקולוגית המסתורית של החוף הסלעי ובה חיים בעלי חיים מיוחדים הנעלמים עם הגאות ומתגלים שוב עם השפל. מבקרים שיטפסו ל'קרוקודינופוליס' – תל תנינים ייהנו מהנוף המרהיב של הים ושפך נחל התנינים. גשר וילהלם מעל נחל התנינים שוחזר לאחר שנבנה ע"י הטורקים לכבוד ביקורו של הקיסר הגרמני וילהלם ה-2 לפני יותר ממאה שנים. הולכי רגל ורוכבי אופניים יכולים לחצות את הגשר שאורכו 90 מ' ובו 4 קשתות מן הגדה הדרומית אל הצפונית ובחזרה.

רשות מקרקעי ישראל, באמצעות הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, השקיעה בפרויקט לשיקום, פיתוח והנגשת האתר למבקרים. הפרויקט כלל שיקום סביבתי אקולוגי של בתי הגידול הייחודים בשפך הנחל ובגבעות הכורכר סביבו, שחזור גשר וילהלם ההיסטורי ופיתוח תל תנינים ושפך נחל תנינים. במסגרתם נשתלה צמחייה מקומית ונעשה חיזוק של הצומח והחי הקיימים, פונתה פסולת, סולקו מיני פולשים, הוקם מערך שבילי הליכה ואופניים והטיילות למרכז הצפרות מצפון לנחל חוברו, ולאורכן הוצבו פינות מנוחה מוצלות.

ווייז: טיילת ג'סר א-זרקא

פארק אקולוגי מצודת אשדוד – מורשת, חי וצומח, דיונות זהובות והים הפתוח

מצודת אשדוד-ים הינה שריד לחיי האדם הקדומים באזור המתפרשת על פני שטח של 300 דונם. בטיול במקום תוכלו לצעוד בשבילי הבוסתן ולהכיר מקרוב שרידי בוסתנים מהחקלאות המוואסי, לגלות פינות טבע נסתרות ולצפות בבע"ח ובהם צבאים אשר אימצו את הפארק לביתם. ישנם 3 שבילי הליכה – שביל החוף, הבוסתן והצבאים. בשבילים אלה ניתן להשקיף אל האופק כשברקע רחש הגלים המשרה אווירה של טבע פראי אורבני. לאורך השבילים הוצבו שלטי הסבר על בית הגידול הייחודי של המקום והחולות הצמודים לו. בקרבת החוף תמצאו אזורים להטלת ביצים של צבי הים בפיקוח רשות הטבע והגנים.

הפארק הוקם במימון רשות מקרקעי ישראל, באמצעות הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, תוך שמירה על הסביבה האקולוגית ברצועת החוף. לרווחת המבקרים, הוצבו ברחבי הפארק פינות מנוחה מוצלות, מתחמי תצפית, שלטי הסבר והכוונה, גדר היקפית למניעת כניסת רכבים. הפארק מונגש ומציע חוויה בטבע לכל המשפחה.

בווייז: מצודת אשדוד ים

למידע על הקרן לשטחים פתוחים: https://bit.ly/3k44Jkp