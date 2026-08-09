השירות המטאורולוגי בעדכון קריטי

גל חום כבד בדרך לאזורנו: השירות המטאורולוגי עדכן כי בימים הקרובים צפויה הכבדה ניכרת בעומסי החום בכל רחבי הארץ, שתגיע לשיאה במחצית השנייה של השבוע.

כבר ביום שני יורגש מזג אוויר חם מהרגיל לעונה ויבש באזורים הפנימיים של הארץ.

בימים שלישי ורביעי כבר יתפתחו תנאי שרב כבדים. הטמפרטורות בהרים יגיעו ל-35 מעלות, באזור השפלה יימדדו 37 עד 38 מעלות, ואילו בבקעת הירדן צפוי חום קיצוני של 45 עד 46 מעלות.

מה מצפה לתושבי החוף?

במישור החוף לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, אך אחוזי הלחות היחסית יהיו גבוהים מאוד. שילוב זה יוביל לעומסי חום כבדים עד קיצוניים לאורך רצועת החוף.

הקלה מסוימת תורגש רק לקראת סוף השבוע. ביום חמישי תחל ירידה הדרגתית בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מעט מהרגיל לתקופת אמצע אוגוסט.