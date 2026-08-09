סכנה: החות'ים מצאו דרך חדשה להתנקש באנשים

המורדים החות'ים מנהלים מלחמה עיקשת כנגד הממשלה האזרחית של תימן, וכנגד תומכיה הסעודים. לאחר שבמהלך סוף השבוע הרגו עשרות מאנשי המיליציות המקורבים לממשל הרשמי וסעודיה, פתחו החות'ים במערכה רחבה כנגד הניסיונות לערער את שלטונם.

החות'ים פתחו ביממות האחרונות במערכה רחבה, כנגד מה שנראה כמו ניסיונות לגבש שלטון חלופי בתימן על ידי הסעודים וקבוצות מזוהות איתם.

במהלך סוף השבוע ביצעו תקיפת כטב"מים על מתקן בו שההו אנשי מיליציות המקשורים לסעודיה, והרגו עשרות מהם. כעת פתחו החות'ים במטר טילים רחב.

ראשית, ביצעו החות'ים ניסיון חיסול כנגד מושל חודיידה מטעם הממשל הרשמי, וניסו לבצע תקיפה מדויקת על בייתו בעזרת טיל בליסטי, ייתכן כי הפעולה בוצעה בהכוונה של אנשי משמרות המהמפכה ובעזרת סיוע של מערכות מיקום איראניות מקדמות.

גורמים רבים המביעו על האירוע כחריג, עד כה השתמשו החות'ים בטילים בליסטיים לרוב כנגד מטרות סטטיות כמו בסיסים, או איטיות במיוחד, כמו ספינות ונושאות מטוסים, וכאשר שאפו לתקוף במדויק ביצעו זאת בעזרת כלי טיס איטיים, אך כעת שינו החות'ים את דפוס הפעולה ומבצעים תקיפות דיוק בעזרת טילים בליסטיים.

בנוסף, ביצעו סדרת תקיפות כנגד נמל אל־מוח'א, אחד מהנמלים הפעילים היחידים בשליטת הממשל הרשמי. מדווח בשלב זה על לפחות כעשרה הרוגים, ועשרות רבים של פצועים.