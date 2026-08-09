חודשיים וחצי לבחירות: מכה קשה לאחמד טיבי

חבר הכנסת אחמד טיבי, יו"ר מפלגת תע"ל, דחה את ההחלטה שקבעה ועדת הפיוס בנוגע להרכב הרשימה המשותפת לקראת הבחירות הקרובות.

על רקע חילוקי הדעות הקשים והאי-הסכמות סביב המתווה, הודיע אחד מחברי ועדת הפיוס על התפטרותו מתפקידו. בעקבות כישלון המגעים אל מול טיבי, מפלגת תע"ל נותרה בשלב זה בחוץ ולא חלק מההסכם, בעוד שמפלגות חד"ש ובל"ד כבר סיכמו ביניהן על ריצה משותפת.

במפלגת בל"ד בירכו על החלטת הוועדה, בעוד שבחד"ש נרשם תחילה היסוס מסוים, שכן במפלגה קיוו לראות חיבור מלא של שלוש המפלגות יחד – כולל תע"ל. בשלב זה שוררת אי-ודאות לגבי המשך המהצעדים הפוליטיים של טיבי ומפלגתו.

חד"ש: "ניצחון תלוי במשותפת גדולה"

למרות המורכבות והעובדה שתע"ל נותרה בחוץ, מפלגת חד"ש פרסמה הודעת תמיכה בהחלטת הוועדה וקראה לכל הצדדים לקבלה: "חד"ש מברכת על החלטת ועדת הפיוס. ניצחון על ממשלת נתניהו-בן גביר-סמוטריץ' תלוי ברשימה משותפת גדולה וחזקה".

עוד הוסיפו במפלגה כי "אנו מכבדים את החלטת הוועדה ורואים בה ביטוי לרצון הציבור, ועל כולנו לכבד זאת".