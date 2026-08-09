שקמה ברסלר בתגובה ראשונה לסערה במערכת הפוליטית

מובילת המחאה, פרופ' שקמה ברסלר, מגיבה לראיונות שהעניק ראש הסגל ומנכ"ל משרד ראש הממשלה לשעבר, יואב הורוביץ, וקוראת לבכירים נוספים ששימשו בתפקידים רגישים בלשכת נתניהו לבוא ולחשוף את אשר ראו.

"שמחה על כל מי שקם ומספר, גם אם באיחור, מה ראה בלשכתו ובסביבתו של ראש הממשלה", כתבה ברסלר בעקבות הפרסומים. בדבריה הפנתה קריאה ישירה לגורמים נוספים במערכת הציבורית והפוליטית לנהוג באופן דומה: "זה הזמן של כל האחרים לעשות בדיוק אותו הדבר. לא יהיה זמן טוב יותר".

"כל רגע שחולף מסוכן למדינה"

ברסלר הדגישה את הדחיפות שהיא רואה בחשיפת המתרחש מאחורי הקלעים של שלטון נתניהו: "שנים של שתיקה חייבות להסתיים. כל רגע שחולף מסוכן למדינה".

את דבריה חתמה בהתייחסות למחיר הכבד של האירועים האחרונים ולצורך בשינוי עמוק במערכת הפוליטית: "לא נוכל להשיב את מי שאינם עוד. אבל אחרי האסון שעברנו אנחנו חייבים שינוי".