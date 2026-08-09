גיא פלג מודה: הרגשתי אי נוחות כשראיתי את זה

גיא פלג ( יונתן זינדל / פלאש90 )

עיתונאי חדשות 12 גיא פלג פתח את תוכנית המאזינים שלו ברדיו 103fm בהתייחסות נוקבת לראיונות שערך יואב הורוביץ, לשעבר ראש הסגל ומנכ"ל משרד ראש הממשלה תחת בנימין נתניהו, לקראת שידור הסדרה התיעודית בערוץ 12.

"אני מכיר את יואב הורוביץ באופן שטחי מאוד", פתח פלג את דבריו. "על פניו, מדובר באחד הטובים שבבניה של הארץ הזאת. פרופיל שהלוואי שהיינו רואים עוד ממנו בשירות הציבורי, במשרדי הממשלה ובעיקר בלשכה החשובה מכל – לשכת ראש הממשלה. אדם מרשים, רקורד מרשים. בטח לא טיפוס מפוקפק של עסקן שסידרו לו ג'וב נחשק". "עד לקבלת החלטות מופרעות" לצד המחמאות לרקע של הורוביץ, פלג הבהיר כי צפייה בראיונות שביצע הציפה אצלו שאלות קשות: "אחרי שאמרתי את כל זה, אני מודה שהרגשתי אי נוחות כשצפיתי בראיון שהעניק הורוביץ לירון אברהם, לצד ראיונות דומים ששודרו בערוצים 11 ו-13. הורוביץ שימש בלשכה בתפקידים הבכירים ביותר. גם על פי עדותו, הוא היה עד לדפוסי קבלת החלטות שסיכנו ממש את המדינה. בן כספית כתב שהורוביץ חשף רק 5% מהדברים שהיה עד להם, ופרשנים נוספים שבוודאי תודרכו כתבו טקסטים דומים".

פלג המשיך והציב סימני שאלה סביב שתיקתו של הורוביץ לאורך השנים: "איך אמור להתנהל אדם ערכי, שעד לקבלת החלטות מופרעות הפוגעות באופן ישיר בביטחונה של המדינה או באינטרסים מובהקים שלה? איך אמור אדם הגון לנהוג כשהוא יודע שהאנשים החזקים ביותר במדינה, ראש הממשלה ורעייתו, מפיצים שקרים ומסיתים כנגד עיתונאי שפרסם אמת?".

את דבריו חתם פלג בתהייה לגבי התנהלותו של הורוביץ מאז פרישתו: "נעשה להורוביץ הנחה – ולפיה בזמן אמת חשב שיוכל לאזן, לרסן, למנוע אסון או להיות הגורם השפוי בלשכה. אבל מאז שעזב התנהלו כאן ארבע מערכות בחירות. האם אדם ערכי, והורוביץ הוא כזה, יכול היה להחריש כפי שהחריש? מה דעתכם?".