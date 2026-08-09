מתקפה בשמאל על איזנקוט: “הגיע הזמן להתנגד לכיבוש”

גם משמאל תוקפים את יו״ר מפלגת “ישר”, גדי איזנקוט. אלון־לי גרין, יו״ר משותף של מפלגת “מקום לכולנו”, המזוהה עם השמאל הרדיקלי, פרסם היום (ראשון) סרטון חריף בעקבות דבריהם של איזנקוט ושל ראש השב״כ לשעבר יורם כהן נגד הקמת מדינה פלסטינית.
כהן, מבכירי מפלגתו של איזנקוט, אמר בהקלטות מחוג בית שפורסמו ב־ynet כי מדינה פלסטינית “אינה רלוונטית”, וכי גם בעתיד אוטונומיה פלסטינית תהיה מבחינתו האפשרות המרבית. איזנקוט עצמו הביע אף הוא התנגדות להקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל.
גרין, שהיה בדרכו לכפר פלסטיני שלדבריו הותקף בידי מתנחלים, דרש מהשניים להציג חלופה מדינית והאשים אותם בתמיכה בהמשך השליטה הישראלית בפלסטינים.
“אני בדרך עכשיו לנסוע לעוד כפר פלסטיני שאתמול הותקף על ידי מתנחלים. הם ירו בו, בתוך מסגד. ומה אני רואה? שאתמול יורם כהן, מהמפלגה של איזנקוט, ואיזנקוט בעצמו אומרים שלא תהיה מדינה פלסטינית, שהם מתנגדים למדינה פלסטינית לצד ישראל”, אמר גרין.
לדבריו, “אני רוצה לשאול אותם: תגידו לי, מה אתם כן רוצים? אם אתם נגד מדינה פלסטינית, אז מה אתם מציעים שיקרה? שמיליוני פלסטינים ימשיכו לחיות בלי זכויות, בלי מדינה, בלי חופש תנועה ובלי שיש להם אזרחות באיזושהי מדינה בעולם?”
"מה אתם מציעים - כיבוש לנצח?"
בהמשך תקף גרין גם את מדיניות ישראל כלפי המתיישבים ביהודה ושומרון: “מה אתם מציעים לעשות עם המתנחלים? להשאיר את המתנחלים בבתים? את אותם טרוריסטים שפושטים יום־יום על כפרים, את אותם אנשים ששורפים בתים, שזורקים אבנים על מכוניות ואפילו יורים בילדים ובנשים - אותם אתם רוצים להשאיר בבתים שלהם?”
גרין חתם בפנייה ישירה לאיזנקוט ולכהן: “מה ההצעה שלכם לעתיד? האם תהיה כאן מדינה פלסטינית, או שאתם מציעים שישראל תמשיך לשלוט על מיליוני פלסטינים בעזה ובגדה המערבית לנצח? אם זו ההצעה שלכם, אתם לא מבינים שזה לא מביא לנו ביטחון. המציאות תישאר תקועה ותישאר אלימה כל עוד אנחנו ממשיכים עם הכיבוש. אז גדי, יורם – הגיע הזמן שתצטרפו למחנה שמתנגד לכיבוש”.
מבחינה פוליטית, המתקפה של גרין - דמות הנחשבת שולית יחסית במערכת הפוליטית - דווקא עשויה לשרת את איזנקוט. הביקורת משמאל מאפשרת לו לבדל את עצמו מהאגף הרדיקלי, לחזק את תדמיתו הביטחונית־מרכזית ולהבהיר למצביעי ימין מתון כי התנגדותו למדינה פלסטינית אינה מס שפתיים. כך, במקום לפגוע בו, גרין עשוי לספק לאיזנקוט חותמת כשרות אלקטורלית בקרב קהלים המתלבטים בינו לבין מפלגות הימין.
אייזנקוט ליכוד ב' על מלא