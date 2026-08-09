מתקפה בשמאל על איזנקוט: “הגיע הזמן להתנגד לכיבוש”

גדי איזנקוט ( נועם מושקוביץ )

גם משמאל תוקפים את יו״ר מפלגת “ישר”, גדי איזנקוט. אלון־לי גרין, יו״ר משותף של מפלגת “מקום לכולנו”, המזוהה עם השמאל הרדיקלי, פרסם היום (ראשון) סרטון חריף בעקבות דבריהם של איזנקוט ושל ראש השב״כ לשעבר יורם כהן נגד הקמת מדינה פלסטינית.

כהן, מבכירי מפלגתו של איזנקוט, אמר בהקלטות מחוג בית שפורסמו ב־ynet כי מדינה פלסטינית “אינה רלוונטית”, וכי גם בעתיד אוטונומיה פלסטינית תהיה מבחינתו האפשרות המרבית. איזנקוט עצמו הביע אף הוא התנגדות להקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל.

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