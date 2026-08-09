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טרגדיה בחופשה: נער בן 12 טבע למוות בירדן

נער כבן 12 נעדר מספר שעות אחרי ששט בנהר הירדן. החיפושים נערכו בחלק הנהר שמול יסוד המעלה. כעבור כמה שעות אותרה גופתו

15:53
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החיפושים בירדן אחרי הנער (דוברות המשטרה)

טרגדיה בנהר הירדן. נער כבן 12 נעדר בירדן לאחר טיול בכלי שיט. האירוע מתרחש בחלק הירדן שמול יסוד המעלה בגליל העליון.

חיפושים בירדן אחרי הנער

כוחות משטרה רבים וביניהם מסוק של היחידה האווירית , מתנדבי יחידת החילוץ, וכבאות והצלה, הוקפצו למקום ומבצעים סריקות נרחבות במטרה לאתר את הנער.

לאחר מספר שעות אותרה גופתו.

פרמדיק מד"א אסף פרלמן וחובש מד"א הראל לוי, סיפרו: "במהלך חיפושים אחר ילד בן 12 שאבדו עקבותיו בנהר הירדן, יחידת החילוץ גולן איתרו את הילד וחילצו אותו אלינו כשהוא מחוסר הכרה לאחר ששהה מתחת למים. ביצענו בדיקות רפואיות אך הוא היה ללא סימני חיים ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו."

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