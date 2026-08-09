מאחורי המיקרופון: אלו 10 הפודקאסטים הכי חזקים בישראל

פודקאסטים ( צילום: AI )

שוק הפודקאסטים הישראלי השתנה מאוד בשנים האחרונות. לצד תוכניות אקטואליה שמופקות על ידי גופי תקשורת גדולים, צמחו פודקאסטים עצמאיים, תוכניות הומור, ספורט, טכנולוגיה ופשע אמיתי. חלקם נשענים על אורחים מפורסמים, אחרים דווקא על הכימיה בין המגישים, ויש כאלה שהסיפור עצמו הוא הכוכב. הנה כמה מהפודקאסטים הבולטים בישראל והאנשים שעומדים מאחוריהם.

אחד ביום "אחד ביום" של N12, בהגשת אלעד שמחיוף, הפך לאחד מפודקאסטי האקטואליה המזוהים בישראל. הרעיון פשוט: במקום לנסות לסכם את כל חדשות היום, בכל פרק בוחרים סיפור מרכזי אחד ונכנסים אליו לעומק. שמחיוף מוביל את הפרק ומצרף אליו בדרך כלל את האדם שיוכל להסביר את הנושא בצורה הטובה ביותר - כתב או פרשן של חדשות 12, חוקר, מומחה או אדם שהיה מעורב באירועים. התוצאה מרגישה פחות כמו מהדורת חדשות ויותר כמו ניסיון להבין את הסיפור שמאחורי הכותרת.

שולחן 4

"שולחן 4" מביא לשולחן אחד אנשים מעולמות ההייטק, היזמות והעסקים, אבל השיחות בו רחוקות מלהיות הרצאה מקצועית על סטארטאפים. המשתתפים מדברים בחופשיות על יזמות, כסף, טכנולוגיה, בינה מלאכותית, קריירה וגם על נושאים שמעסיקים אותם מחוץ לעבודה. מדי פעם מצטרפים יזמים, משקיעים ואנשי טכנולוגיה נוספים, אבל חלק גדול מהעניין נוצר דווקא מהדינמיקה בין האנשים סביב השולחן. זה גם פודקאסט שמתאים מאוד לעידן הווידאו: ויכוח טוב, אמירה מפתיעה או סיפור של כמה דקות יכולים בקלות להפוך לקטע שעומד בפני עצמו ברשת.

הפודיום

"הפודיום" מזוהה בראש ובראשונה עם אורן יוסיפוביץ', אבל לאורך השנים נבנתה סביבו חבורה שלמה שהפכה לחלק מהזהות של התוכנית. מדברים שם על כדורגל ישראלי ועולמי ועל אירועי הספורט הגדולים, אבל השיחה כמעט אף פעם לא נשארת רק ברמת התוצאה והטבלה. פרשנות, הומור, ויכוחים וסיפורים אישיים הם חלק בלתי נפרד מהפורמט. לצד חברי הפאנל מגיעים גם שחקנים, מאמנים, עיתונאים ואנשי ספורט. בסופו של דבר, הקהל לא מגיע רק כדי לדעת מי ניצח - הוא מגיע כדי לשמוע מה החבורה של הפודיום חושבת על מה שקרה.

פרובוקציה

"פרובוקציה", בהגשת יובל קצה, הולך לכיוון אחר לגמרי. זה פודקאסט הומוריסטי שבו השיחה עם האורח היא בעיקר נקודת פתיחה למה שיכול לקרות באולפן. קצה מארח דמויות מעולמות הבידור, התרבות והרשת, והשיחות יכולות לעבור במהירות מסיפור אישי לבדיחה, משאלה רצינית לעקיצה ומנושא אקטואלי לרגע אבסורדי לחלוטין. האורחים משתנים מפרק לפרק, אבל האישיות וההומור של המגיש הם שמעניקים לתוכנית את הזהות שלה. זה גם פורמט שנולד כמעט באופן טבעי לקליפים: רגע מצחיק או תשובה לא צפויה יכולים לצאת מהפרק ולחיות בפני עצמם ברשתות החברתיות.

הקרנף

אצל יואב רבינוביץ' ב"הקרנף", לעומת זאת, לא צריך בהכרח אורח מפורסם כדי שיהיה על מה לדבר. רבינוביץ' לוקח את החדשות, הפוליטיקה, התקשורת והתרבות ומעביר אותן דרך נקודת המבט שלו, שמשלבת פרשנות עם הרבה הומור. במובן הזה, הוא עצמו הסיבה להאזין. האירועים משתנים בכל יום, אבל הקול שמפרש אותם נשאר קבוע. זה אחד הפורמטים שממחישים בצורה הטובה ביותר עד כמה אישיות של מגיש יכולה להפוך למותג בפני עצמה.

למי אכפת

ב"למי אכפת" הקסם נמצא בעיקר בשיחה בין אלי סטין לעינת הולנד. הן יכולות להתחיל מנושא שמסתובב ברשת, לעבור לזוגיות או לחוויה אישית, ומשם להגיע למקום אחר לגמרי. הפודקאסט לא זקוק לסלבריטאי חדש בכל פרק כדי לעבוד, משום שהקשר בין המגישות והדרך שבה הן מגיבות זו לזו הם חלק גדול מהעניין. ככל שמאזינים יותר, מכירים את הדינמיקה, הסיפורים וההומור שלהן - והתחושה הופכת פחות ל"האזנה לתוכנית" ויותר להצטרפות לשיחה שכבר מכירים.

פודקאסט רצח

"פודקאסט רצח" של מאיה גזית ושי מגל עובד לפי חוק אחר: כאן הסיפור הוא האורח. בכל פרק השניים נכנסים לפרשת פשע או רצח אמיתי ומובילים את המאזינים דרך האנשים, האירועים והפרטים שהרכיבו אותה. אין צורך באדם מפורסם שיושב מולם באולפן, משום שהמתח נוצר מתוך הסיפור עצמו. זה גם אחד היתרונות הגדולים של ז'אנר הפשע האמיתי - פרק טוב יכול להמשיך להיות מעניין הרבה אחרי שפורסם, ולכן מאזין שמגלה את התוכנית היום יכול לחזור אחורה ולהאזין לעשרות סיפורים קודמים.

כיכר FM

"כיכר FM" מבית כיכר השבת, בהגשת אלי גוטהלף, מביא שיחות עומק עם רבנים, פוליטיקאים, אנשי ציבור, עיתונאים ויוצרים, לצד אנשים שמגיעים עם סיפורים אישיים שלא תמיד סופרו קודם. השיחות יוצאות מהר מאוד מהמסגרת הרגילה של ראיון ונוגעות באמונה, משפחה, קריירה וגם ברגעים מורכבים ומשברים, עד כדי כך שחלק מהאורחים מתארים את החוויה כמו שיחה עם פסיכולוג. הפודקאסט גם לא חושש לגעת בנושאים שפעם כמעט לא דיברו עליהם בחברה החרדית, בהם בריאות הנפש, טראומות, אובדנות ואתגרי פוריות.

הסכתוס

"הסכתוס", שנוצר בידי סתיו פלטי נגב ותמר הוכשטטר, שונה כמעט מכל שאר הפודקאסטים ברשימה. מדובר בפודקאסט לילדים, ולכן הוא לא נשען על ראיון שבועי עם אדם מוכר אלא על דמויות, כתיבה, הומור ועלילה. המטרה היא לגרום לילדים להיכנס לעולם של הסיפור ולרצות לדעת מה יקרה בהמשך. דווקא בגלל השוני הזה הוא מעניין: הוא מוכיח שפודקאסט מצליח לא חייב להיות שני אנשים שיושבים מול מיקרופונים ומדברים. אפשר לבנות קהל גם סביב דמויות ועולם סיפורי שחוזרים מפרק לפרק.

לשחרר את הדב

"לשחרר את הדב" נשען על החיבור בין דב נבון לנדב פרישמן ועל האורחים שמצטרפים אליהם. שחקנים, קומיקאים ויוצרים מגיעים לשיחה שלא תמיד ברור מראש לאן היא תלך - וזה חלק מהקסם. במקום ראיון מסודר שבו עוברים מתחנה לתחנה בקריירה של האורח, השיחה יכולה להתפתח לסיפורים אישיים, אלתורים, בדיחות ורגעים לא מתוכננים. לאורך הדרך התארחו בתוכנית דמויות מוכרות מעולם התרבות והבידור, ובהן קרן מור ונועה קולר. האורח נותן לכל פרק משהו חדש, אבל דב ונדב הם אלה שנותנים לתוכנית את האופי הקבוע שלה.

בסופו של דבר, עשרת הפודקאסטים האלה מראים שאין נוסחה אחת לפודקאסט ישראלי מצליח. "אחד ביום" נשען על סיפור חדשותי ומומחים, "הפודיום" על חבורה וקהילה, "פרובוקציה" ו"לשחרר את הדב" על הומור ואורחים, "הקרנף" על האישיות של המגיש, "פודקאסט רצח" על כוחו של סיפור, ו"כיכר FM" על היכרות עמוקה עם קהל יעד מוגדר.

המשותף לכולם הוא שהמאזין יודע פחות או יותר איזו חוויה הוא יקבל כשהוא לוחץ Play. הנושא והאורח יכולים להשתנות, אבל הקול, האופי והעולם של הפודקאסט נשארים מוכרים - וזו אחת הסיבות המרכזיות שבגללן קהל חוזר מפרק לפרק.