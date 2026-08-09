מפתיע: יועצו של בן גביר לשעבר מצטרף לגלעד ארדן 

יועץ התקשורת איתמר ססובר, ששימש בעבר כיועצו של השר לביטחון לאומי איתר בן גביר, מצטרף למפלגה החדשה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין.

נזכיר כי ביום חמישי האחרון, שגריר ישראל באו"ם והשר לשעבר גלעד ארדן הודיע על הקמת מפלגת הימין החדשה בראשותו, יחד עם הח"כ לשעבר יולי אדלשטיין. בדבריו ארדן תקף בחריפות את הליכוד, ואמר כי הוא "כבר לא יכול לקרוא לו בית".

"זה אחד הימים הקשים בחיי, אך גם אחד החשובים בחיי" אמר ארדן. "הערב אני נפרד מהבית הפוליטי בו צמחתי יותר מ-30 שנה. לצערי אני כבר לא יכול לקרוא לו בית יותר. נבחרי הליכוד אינם מייצגים יותר את בוחרי הליכוד שאותם אני כל כך אוהב".

ארדן התחייב כי המפלגה לא תצטרף לאף ממשלה צרה. "כל חיי הייתי איש ימין. מעולם לא זגזגתי. אני מאמין בארץ ישראל. אני מאמין בהתיישבות, אני מאמין במשילות. ואני מתנגד נחרצות להקמת מדינה פלסטינית. אבל אני גם מאמין שהגיע הזמן להחזיר לימין את מה שאבד לו בשנים האחרונות. את האחריות, את ההדר הבית"רי ואת הכבוד ההדדי" טען.

"אני מתנגד בתוקף לתפיסות השמאל. אבל מעולם לא שנאתי את מי שחושב אחרת ממני. מעולם לא דיברתי על מוצאו, על משפחתו או על אורח חייו. כי היריב הפוליטי איננו האויב. האויבים שלנו נמצאים בטהרן, בעזה, ובלבנון".