הרב שמואל אליהו: כך יש לנהוג במי שפגע מינית בקטינים

הרב שמואל אליהו ( צילום: אלישע גרוסברג )

קהילות רבות מתמודדות כיום עם השאלה כיצד לנהוג כאשר אדם שריצה את עונשו על פגיעות מיניות בקטינים מבקש להשתלב מחדש בקהילה. הרב שמואל אליהו התייחס למתח שבין השמירה על שמו ועל משפחתו של האדם לבין החובה להגן על הקהילה, ובפרט על ילדים וקטינים.

בתשובתו הבהיר הרב כי עצם סיום תקופת המאסר אינו מעיד בהכרח על כך שהאדם תיקן את מעשיו או שאינו מסוכן עוד.

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“כלא זה לא חזרה בתשובה”, כתב הרב אליהו. לדבריו, ריצוי העונש אינו בהכרח תיקון של העוול ואינו מתקן מעצמו את הנזקים שנגרמו לנפגעים.

הרב הוסיף כי אם האדם לא עבר תהליך של תשובה ותיקון מול הנפגעים, נכון לפעול כדי למנוע את מעברו לקהילה. עם זאת, גם אם נעשה תהליך כזה, אין בכך לבדו סיבה להימנע מאזהרת הגורמים הרלוונטיים.

לדבריו, השאלה המרכזית אינה אם האדם כבר ריצה את עונשו, אלא מהי רמת המסוכנות שלו בהווה. הרב הדגיש כי הערכה כזו צריכה להיעשות בידי אנשי מקצוע ייעודיים ולא על סמך התרשמות אישית של תושבים או גורמים בקהילה.

אם ההערכה מצביעה על סכנה לפגיעות נוספות, קבע הרב כי יש ליידע את הגורמים הרלוונטיים בקהילה ולנקוט אמצעי זהירות בהתאם להמלצות המקצועיות.

הרב אליהו הוסיף כי גם אדם שעשה תשובה צריך להתמודד עם ההשלכות המתמשכות של מעשיו: “חלק מהתשובה הוא גם ללמוד לחיות עם המחיר של מעשיו בעבר, ובכלל זה העובדה שאנשים מסוימים צריכים לדעת על עברו כדי להגן על אחרים”.

גם כאשר רמת המסוכנות מוגדרת נמוכה, המליץ הרב ליידע גורמים האחראים על ביטחון התושבים והמוגנות, ובהם רב הקהילה, צוות המוגנות ולשכת הרווחה.

עוד קבע הרב כי אדם בעל עבר כזה לא צריך לשמש נציג ציבור. לדבריו, מינויו לתפקיד שבו הוא פועל כשליח הקהילה עלול להתפרש כמסר שלפיו הקהילה מקלה ראש במעשים חמורים.

בסיום דבריו הדגיש הרב אליהו כי מטרת הצעדים אינה להעניש את האדם פעם נוספת: “המטרה איננה נקמה ולא המשך הענישה לאחר שסיים לרצות את עונשו. המטרה היא הגנה על הקהילה, ובפרט על ילדים וקטינים, תוך אחריות ושיקול דעת”.