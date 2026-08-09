10 דברים על ספרים סופרים וקוראים

ספרים בריח של פעם ( (צילום: שאטרסטוק) )

לכבוד יום אוהבי הספרים הבינלאומי, הנה 10 עובדות מרתקות על עולם הספרים, האנשים שכותבים אותם והאנשים שלא יכולים להפסיק לקרוא אותם.

ספר התנ"ך השלם העתיק בעולם ( צילום: באדיבות סות'ביס )

1. הספר הנמכר ביותר בהיסטוריה- התנ"ך הוא הספר הנמכר והמופץ ביותר בעולם בכל הזמנים, עם מחזור מכירות מוערך של למעלה מ-5 מיליארד עותקים שהודפסו והופצו. במקום השני ברשימת הספרים העלילתיים נמצא למרבה ההפתעה לא "הארי פוטר" אלא דווקא "שר הטבעות" של ג'.ר טולקין (או "בין שתי ערים" של דיקנס, תלוי לפי אילו רישומים). 2. המילה שמתארת את ריח הספרים- לריח המיוחד של ספרים ישנים יש שם מדעי: ביבליוכור (Bibliosmia). הריח נוצר כתוצאה מפירוק כימי של תרכובות בנייר ובדיו לאורך זמן, מה שמפיק ניחוחות הקרובים לווניל ושקדים. 3. הספר היקר ביותר שנרכש אי פעם- בשנת 1994, ביל גייטס רכש את "קודקס לסטר" (Codex Leicester), פנקס הרשימות והתרשימים של לאונרדו דה וינצ'י, בסכום עתק של 30.8 מיליון דולר.

הארי פוטר בקולו של אריק איינשטיין ( איציק בירן )

4. הספר שהחזיר את אהבת הקריאה

"הארי פוטר ואבן החכמים" מאת ג’יי קיי.רולינג נמכר מאז צאתו לאור ב-כ-120 מיליון עותקים, וסדרת הספרים כולה ש-"אבן החכמים"- הוא הראשון שבהם כוללת שבעה ספרים שמכירותיהם חצו את ה-500 מיליון עותקים. ספרי "הארי פוטר" שברו שיאי השאלה בספריות ציבוריות בארץ וברחבי העולם וחוקרי ספרות רבים קבעו כי הם החזירו לדור הצעיר את אהבת הקריאה.

5. הספר הארוך ביותר שנכתב

"בעקבות הזמן האבוד" של הסופר הצרפתי מרסל פרוסט מחזיק בשיא גינס כרומן הארוך ביותר. הוא מכיל כ-1.2 מיליון מילים, שנכתבו על פני שבעה כרכים.

6. פחד ממחסור בחומר קריאה המילה אביבליופוביה (Abibliophobia) מתארת את הפחד המודרני או החרדה מפני המצב שבו ייגמר לתולעת הספרים האנושית מה לקרוא.

7. הרומן שנכתב ללא האות E

הסופר הצרפתי ז'ורז' פרק כתב בשנת 1969 רומן שלם בן כ-300 עמודים בשם:

"La Disparition" ("ההיעלמות") מבלי להשתמש אף לא פעם אחת באות E, האות הנפוצה ביותר בשפה הצרפתית.

מעביר דף בספר ( (צילום: שאטרסטוק) )

8.איך נולדה המילה "צנזורה"?- המילה צנזורה מגיעה מרומא העתיקה. ה"צנזור" הרומי היה פקיד ממשלתי שאחראי על מפקד האוכלוסין והשמירה על המורל והמוסר הציבורי, תפקיד שכלל גם איסור הפצת כתבים מסוימים ובמקרים קיצוניים אף את שריפתם.

9. הספר הקטן ביותר בעולם- הספר הקטן ביותר שנוצר אי פעם הוא גרסה ממוזערת של "Teeny Ted from Turnip Town". גודלו הוא 0.07 על 0.1 מילימטר בלבד, וניתן לקרוא אותו אך ורק בעזרת מיקרוסקופ אלקטרונים.

גלילה רון פדר עמית באולפן סרוגים ( סרוגים )

10. הסופרים האהובים והספרים הנמכרים ביותר בישראל- הסופר הישראלי שמכר הכי הרבה ספרים הוא פרופסור יובל נח הררי שמכר עד היום יותר מ-50 מיליון עותקים מספריו שתורגמו ליותר מ-60 שפות. סופריםישראלים נמכרים ומוצלחים נוספים הם דוד גרוסמן, אשכול נבו, ואפרים קישון ועמוס עוז ז"ל.

מסקרי דעת קהל רבים שנערכו בישראל עולה כי הסופרת האהובה ביותר לילדים ונוער היא גלילה רון-פדר עמית, והסופר האהוב למבוגרים הוא מאיר שלו ז"ל.

הסופרים הבינלאומיים המושאלים ביותר בספריות הציבוריות הם הרלן קובן וג’יי קיי רולינג.