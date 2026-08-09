הח"כ הוותיק מהליכוד פורש; זה הח"כ שיכנס במקומו

גל השינויים ברשימת הליכוד נמשך: הפרשנית דפנה ליאל מדווחת כי חבר הכנסת יולי אדלשטיין צפוי להגיש בימים הקרובים את מכתב ההתפטרות שלו מהכנסת, וזאת בהמשך להודעתו על עזיבת הסיעה והקמת פלטפורמה פוליטית חדשה יחד עם גלעד ארדן.

המהלך מוביל לשינויים בזהות האנשים שיאיישו את ספסלי הסיעה. לפי סדר רשימת הליכוד, המועמד הבא שהיה אמור להיכנס למשכן הוא צחי הנגבי, אולם הנגבי עזב את הרשימה בעת שמונה לתפקיד ראש המטה לביטחון לאומי (מל"ל).

בעקבות כך, הבא בתור ברשימה שנכנס בנעליו של אדלשטיין הוא ארז תדמור, אשר מתמודד בימים אלו בפריימריז של תנועת הליכוד.

עם זאת, על פי ההערכות והכללים המשפטיים, תדמור ככל נראה לא יוכל ליהנות ממימון מפלגות במסגרת כהונתו הצפויה בשלהי הקדנציה.