הח"כ לעתיד שבתאי קטש: "תורה הולכת עם צבא"

עולם הפוליטיקה הישראלי מייצר לעיתים סיטואציות אירוניות במיוחד. חבר הכנסת דן אילוז הודיע על עזיבת הליכוד על רקע התנגדותו לחוק הגיוס, ומי שצפוי להיכנס במקומו הוא דווקא נציג חרדי – עו"ד שבתאי קטש, יו"ר המועצה הדתית בלוד ודמות מוכרת בעיר.

בראיון לנתנאל איזק באתר "סרוגים", קטש מציג משנה המשלבת נאמנות מוחלטת לליכוד לצד תפיסת עולם המבקשת לחבר בין עולם התורה לשירות הצבאי.

על החלפת דן אילוז וחוק הגיוס

אחת השאלות המרתקות בראיון עסקה ב"חילופי המשמרות" בין אילוז לקטש. בעוד אילוז בחר לעזוב בשל סוגיית הגיוס, קטש רואה את הדברים אחרת לגמרי ומבקר את התנהלותו של קודמו בתפקיד.

"אתה נכנס במקומו של חבר הכנסת דן אילוז... שאמר אני עוזב את תנועת הליכוד בגלל חוק הגיוס והחרדים, והנה הוא מפנה את מקומו לנציג חרדי".

שבתאי קטש: "צחוק הגורל, אבל המציאות הביאה אותנו למצב כזה... דני אילוז בהחלט שגה כי אנחנו חלק מסיעה, חלק מסיעת הליכוד ויש משמעת קואליציונית. הוא היה צריך לפעול גם אם יש לו אידאולוגיה אישית... אתה לא יכול לבוא ולהגיד 'המנדט שלי' ולעשות מה שאתה רוצה".

בנוגע לסוגיית הגיוס עצמה, קטש מציג עמדה פרגמטית: "אני מגיע מתוך אמונה שלמה שצריך גם לחזק את עולם התורה אבל גם לדאוג לעם ישראל וביחד לשלב את זה, וגם כמובן לגייס את מי שלא לומד תורה... יש שתי רגליים לעם ישראל: הרגל הראשונה היא תורת ישראל ורגל שנייה זה חיילי צה"ל. שניהם ביחד זה שני כוחות של עם ישראל. אי אפשר אחד בלי השני".

השירות הצבאי והקשר לחב"ד

קטש, המשתייך לחסידות חב"ד, מספר כיצד הוא מיישם את תפיסתו גם בביתו הפרטי. שני בניו משרתים או מיועדים לשירות ביחידות צה"ל השונות.

שבתאי קטש: "אני ברמה האישית הייתי בצה"ל. הבן שלי היום הוא חייל ומשרת במחנה עופר במסגרת הפרקליטות הצבאית. הבן השני... הוא פחות מתאים לעולם הישיבות, הוא סיים את המסלול בצורה מקוצרת והוא הולך להתגייס".

הוא מדגיש כי הגישה הזו נשענת על דברי הרבי מלובביץ': "הרבי תמיד התבטא בצורה כזאת שאם מישהו רוצה לעלות לקברות צדיקים, הוא היה שואל אותו האם קודם כל היית בקברי החיילים... הרבי נתן מקום לחיילי צה"ל בראש הפירמידה, בראש סדר העדיפויות... ויחד עם זאת הרבי תמיד לקח את המושג של עולם התורה צעד קדימה. זה צריך להיות יד ביד".

הכוח החרדי בליכוד

בניגוד לביקורת הנשמעת לעיתים על "השתלטות" קבוצות לחץ על הליכוד, קטש רואה בגיוון של התנועה את סוד כוחה ומצהיר כי המגזר החרדי הוא חלק בלתי נפרד מהמפלגה כבר שנים רבות.

שבתאי קטש: "אנחנו פה בגלל שהיא תנועה דמוקרטית... חלק מהמתפקדים, כ-30,000 מהם, הם חרדים. אנחנו פה כדי להשפיע. אני לא הגעתי היום... התפקדתי לליכוד לפני למעלה מ-20 שנה. זה לא חדש... הליכוד לא סקטוריאלית – לא לדתיים, לא לרוסים ולא לערבים, אלא כל עם ישראל ביחד".