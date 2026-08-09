דיווח: טראמפ נערך להכריז על ניצחון באיראן - גם בלי הסכם גרעין

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( אריה לב אברהמס\פלאש 90 )

בדרך לכניעה מוחלטת: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוקל להכריז על ניצחון במלחמה באיראן - גם ללא חתימה על הסכם גרעין. כך דווח היום (ראשון) בעיתון "וול סטריט ג'ורנל".

לפי הדיווח, טראמפ בחן בשבועות האחרונים אפשרות להכריז על ניצחון באיראן, בתנאי שטהרן תפתח מחדש את מיצרי הורמוז. גורמים אמריקניים ציינו כי טראמפ אפילו אמר באופן פרטי לעוזריו הבכירים כי הוא מוכן לוותר על הסכם גרעין לשם כך. לטענת הגורמים, טראמפ אמר בשיחות עם הבכירים כי טהרן לא תוכל לחדש את תכנית הגרעין שלה במהלך כהונתו, אחרי השמדת מתקני הגרעין המרכזיים בשנה שעברה. עוד נטען כי טראמפ סבור שיכולות המודיעין האמריקניות יוכלו לזהות כל ניסיון איראני לשקם את האתרים או לבנות בחשאי פצצה גרעינית, ומאמין שהאיום בחידוש התקיפות האמריקניות יוכל "לשמש כגורם מרתיע לאורך זמן".

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עם זאת, נראה כי איראן ממשיכה להציב דרישות גבוהות במיוחד לפתיחת נתיב השיט - כשבין היתר דורשת שארה"ב תשלם פיצויים בשווי מיליארדי דולרים, תוציא את הכוחות האמריקניים מהאזור ותסיים את המצור הימי האמריקני.

"ההתפתחויות האחרונות מצמצמות שוב את האפשרות של טראמפ לסיים את העימות" נאמר, ביחס לאיומים החוזרים של טראמפ בהסלמה צבאיות משמעותית - שעד כה לא יצאו לפועל.

מונה יעקוביאן, מנהלת המזרח התיכון במרכז ללימודים אסטרטגיים ובינלאומיים בוושינגטון, אמרה כי הדרישות של איראן מוכיחות שטהרן ערוכה לעימות ממושך ומתיש. לדבריה, הדבר "מקשה יותר ויותר על הנשיא לייצר דרך יציאה מהעימות שתאפשר לו לשמור על כבודו".