בנות ישראל, תתכוננו: ספורה סוף סוף מגיעה לארץ

בנות ישראל, אפשר להתחיל להתרגש: אחרי שנים שבהן ביקור בספורה הפך כמעט לחלק בלתי נפרד מכל טיסה לחו"ל, לראשונה מוצרי Sephora Collection מגיעים לישראל בייבוא רשמי. החל מ-20 באוגוסט כבר תוכלו למצוא בארץ את מוצרי מותג הבית של ענקית הביוטי.

אבל לפני שאתן מתחילות להכין סל קניות, יש כוכבית שחשוב להכיר: לא מדובר בפתיחת סניפים של רשת Sephora בישראל, אלא בכניסה הרשמית של Sephora Collection לשוק המקומי באמצעות רשת הביוטי הישראלית GLAM42.

אז איפה תמצאו את Sephora Collection?

החל מ-20 באוגוסט יימכרו מוצרי Sephora Collection במתחמי פופ-אפ ייעודיים בקניוני עזריאלי, במקביל למכירתם בסניפי GLAM42. בהמשך צפויה המכירה להתרחב גם לאתר הסחר של הרשת.

GLAM42 היא רשת ביוטי ישראלית המתמחה בייבוא, הפצה ומכירה של מותגי ביוטי בינלאומיים, וכעת היא מוסיפה לרשימת המותגים שלה גם את Sephora Collection.

המשמעות היא שהפעם לא מדובר ברכישה מזדמנת או בייבוא מקביל: הייבוא הרשמי צפוי לאפשר פעילות שוטפת בישראל וזמינות של מוצרי המותג לאורך זמן.

ומה עם Rare Beauty ו-Fenty?

כאן מגיע החלק שפחות ישמח את חובבות ספורה: בשלב הזה מדובר רק ב-Sephora Collection, ולא במבחר העצום שאנחנו מכירות מחנויות Sephora בחו"ל.

כלומר, מי שכבר דמיינה את עצמה נכנסת לסניף ספורה בישראל ויוצאת עם Rare Beauty, Fenty Beauty, Huda Beauty או Charlotte Tilbury - תצטרך בינתיים להמשיך לחכות. המותגים האלה אינם חלק מהמהלך הנוכחי.

ועדיין, מדובר בצעד משמעותי עבור שוק הביוטי המקומי: לראשונה Sephora Collection נכנס לישראל באופן רשמי, ובלי צורך להשאיר מקום במזוודה בדרך חזרה מחו"ל. החל מ-20 באוגוסט, הוא כבר יהיה הרבה יותר קרוב לבית.