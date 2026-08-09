אמיר בנאי על הבריונות שעבר בבית הספר: "אמא שלך שמאלנית"

הלהבות סביב התבטאויותיה הפוליטיות והציבוריות של השחקנית והקומיקאית אורנה בנאי ליוו אותה לא מעט במהלך השנים, אך מי ששילם לא פעם את המחיר השקט הוא בנה, אמיר בנאי. בראיון חשוף לפודקאסט HOT TALK בהנחיית אסף גולן, חוזר בנאי הצעיר לילדות בצל הפרסום של אמו – ומספר בגילוי לב על הרגעים בהם העמדות שלה הפכו להצקות ולקללות בחצר בית הספר.

במהלך השיחה, שיתף בנאי בחוויות הלא פשוטות מילדותו, כאשר הוויכוחים הציבוריים של המבוגרים גלשו ישירות להפסקה בבית הספר. הוא נזכר באירוע ספציפי מבית הספר היסודי שחקוק בזיכרונו: "כל ההתבטאויות של אמא שלי במשך השנים זה משהו שפגש אותי, 'אמא שלך שמאלנית'. אני זוכר בכיתה ד', באו כזה חבר'ה שהיו שתי שכבות מעליי והתחילו ממש לקלל אותי, להציק ולדחוף קצת. לא עשיתי כלום, מנסה להגן על עצמי. אין לי מה להסביר יותר מדי".

אחד הגילויים המורכבים בראיון הוא ההחלטה של אמיר כילד שלא לערב את אימו בסיטואציה הקשה שעבר. בנאי הודה כי מעולם לא שיתף אותה באירוע: "אני חושב שלא סיפרתי לה אף פעם. כן, זה חלק מהמחיר שאנשים שבוחרים להיות בפרונט משלמים עליו. יש בסוף השלכות לדברים האלה לכל הקרובים שלך".

דבריו של בנאי מעניקים הצצה כואבת למציאות המורכבת של ילדים הגדלים בצל סערות תקשורתיות — מציאות שבה המרחב הציבורי והאישי מתערבבים, והילדים נדרשים להתמודד מגיל צעיר עם השלכות של עמדות שאינן שלהם.