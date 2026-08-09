דיווח חריג בסביבת מוג'תבא חמינאי

התקשורת האיראנית הרשמית דיווחה כעת (ראשון) כי מוג'תבא חמינאי נפגש עם נשיא איראן מסעוד פזשכיאן לציון שלוש שנים לכהונתו כנשיא.

נזכיר כי בשבוע שעבר דווח באתר IranWire שמועות על הידרדרות חמורה במצבו הבריאותי של המנהיג העליון חמינאי.

בנוסף לפי מספר מקורות, מוג'תבא חמינאי לא נפגש עם אף אחד מחברי הקבינט האיראני מאז המתקפה האמריקנית על מתחם המנהיג העליון ב-28 בפברואר. כעת נראה שבאיראן נלחצו מהדיווחים, מיהרו להפריך את השמועות ולדווח על הפגישה עם נשיא איראן.

בנוסף, סוכנות הידיעות האיראנית "מאהר" פרסמה בסוף השבוע סרטון שהוגדר על ידה כ"סרטון הראשון" של המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מאז שנכנס לתפקידו.

בסרטון נראה חמינאי כשהוא נוכח במהלך מה שנראה כשיעור לימודי דת. פרסום הסרטון מגיע על רקע סימני שאלה סביב מצבו של המנהיג העליון, שלא הופיע בפומבי מאז שנכנס לתפקידו ולא נשא נאומים. עד כה פורסמו רק כמה מכתבים שיוחסו לו בסוכנויות הידיעות הרשמיות באיראן.

יחד עם זאת, לא צויין מתי ואיפה צולם הסרטון ואין לדעת האם הוא עדכני או לא.