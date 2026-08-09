שחר טבוך מפתיע: המחווה היהודית שעשה לאורחים לכבוד החתונה

התרגשות עצומה היום (ראשון) בעולם הבידור: שחר טבוך, שמתחזק בדת בשנים האחרונות, פרסם בסטורי באינסטגרם תמונות של הכיפות המיוחדות שיחולקו לאורחים בחתונה שלו, שתתקיים הערב.

הכיפות, מעוצבות בסגנון ייחודי, משלבות מוטיבים יהודיים מסורתיים עם טאץ' מודרני, וכוללות את הכיתוב: "אמיר ושחר אהרון טבוך כ"ו אב תש"פ 09.08.2026".

רבים החמיאו על העיצוב המיוחד של הכיפות והביעו התרגשות לקראת החתונה הממשמשת ובאה.

טבוך, ששיתף בעבר את מסעו הרוחני ואת הקשר ההולך ומתהדק שלו ליהדות, מציג בכיפות המיוחדות פן נוסף של זהותו. הבחירה בכיפות אלה מעידה על החשיבות שהוא מייחס למסורת היהודית ועל רצונו לשלב אותה ביום המיוחד שלו.