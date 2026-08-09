כשכוכבת הוליווד מפרגנת לכוכבת פופ ישראלית – זה תמיד מרגש. אבל כשמדובר בהאנה וודינגהאם, השחקנית הבריטית שהפכה לשם דבר עולמי בזכות הסדרה "טד לאסו" והנחתה את האירוויזיון בליברפול ב-2023, ההתלהבות מקבלת משמעות מיוחדת. בראיון ל-mako, וודינגהאם לא הסתירה את ההתרגשות שלה מנועה קירל – וגילתה שהיא והבת שלה חולקות אובססיה משותפת לשיר "יוניקורן".

"ואני ועוד איך זוכרת את השיר!", השיבה וודינגהאם בהתלהבות כשנשאלה על ביצועה של קירל באירוויזיון. "היא מהממת. הבת שלי הייתה אז בת 9 ושתינו היינו באובססיה על השיר הזה". המילים החמות לא נעצרו שם: "אם אנשים לא מכירים אותה הם מוכרחים לגלות אותה. היא פצצה תוססת, הבחורה הזאת היא סטארית לכל דבר ועניין".

מ"משחקי הכס" לפריצה עולמית

וודינגהאם הייתה מוכרת בעיקר בבריטניה כשחקנית תיאטרון מוערכת בווסט אנד בלונדון, ולצד זאת הבליחה גם בטלוויזיה. רבים יזכרו אותה כנזירה ספטה אונלה ב"משחקי הכס" – זו שהובילה בקריאות "בושה" את מצעד הענישה של סרסיי. ב-2012 הופיעה גם בתפקיד קטן בעיבוד הקולנועי ל"עלובי החיים".

אבל הפריצה המקצועית האמיתית הגיעה רק עם "טד לאסו" – אחרי יותר מ-20 שנים בתחום. הסדרה העניקה לה פרס אמי ושתי מועמדויות רצופות לגלובוס הזהב, והפכה אותה לשם מוכר בכל העולם. ב-2023 היא אף זכתה להנחות את האירוויזיון בליברפול – במה שהפך לאחד האירועים המרכזיים בקריירה שלה.

נועה קירל: מהאירוויזיון לפסטיגל

נועה קירל, שעליה התלהבה וודינגהאם, חוותה בעצמה שנה יוצאת דופן. אחרי שכבשה את במת אמפי MAX במופע ענק וסוחף, היא זכתה לאהבת הקהל גם כמנטורית ב"The Voice" ברשת 13. כעת היא מצטרפת לחגיגות 45 השנים של פסטיגל 2026, במה שמסתמן כאחד המופעים המרשימים והמדוברים ביותר.

לאחרונה שיחררה קירל גם מהדורת ויניל צבעונית ראשונה בקריירה, המאגדת את הלהיטים הגדולים שעיצבו את הפסקול של המדינה בעשור האחרון – כולל "פאוץ' & פנתרה", "יוניקורן", "טרילילי טרלהלה" עם אילן פלד, "מיליון דולר" עם שחר סאול ו"בריידזילה".

הפרגון ההוליוודי של וודינגהאם מצטרף לשורה ארוכה של הוקרה בינלאומית שזוכה לה קירל בשנים האחרונות. מהאירוויזיון ועד למופעים הגדולים בארץ, היא ממשיכה להוכיח שהמוזיקה הישראלית יודעת לכבוש לבבות – גם של כוכבות הוליווד וגם של הבנות שלהן.