דמעות באמצע החופשה באילת: הפרידה הכואבת של עדן הראל

עדן הראל ( אבשלום ששוני / פלאש90 )

עדן הראל שיתפה היום (ראשון) ברגע משפחתי מרגש מחופשת הקיץ באילת, לאחר שבנה אוריה נאלץ להיפרד מהמשפחה ולחזור לשירות הצבאי.

"זה לא פשוט בכלל ואפילו עצוב"

"הבוקר אוריה חזר לצבא, ואנחנו המשכנו לחופשת הקיץ שלנו באילת", כתבה הראל ושיתפה בקושי להמשיך את החופשה בלעדיו. "זה לא פשוט בכלל ואפילו עצוב".

לדבריה, גם אוריה הבחין בדמעות שלה ושאל אותה: "למה ככה דמעות ועצב?". הראל השיבה לו: "כי אני אוהבת אותך, ובלעדיך החופשה לא שלמה".

"כמה אנחנו גאים"

לצד הגעגועים והפרידה הלא פשוטה, הראל הדגישה גם את הגאווה הגדולה בבנה ובשירותו: "הוא גם יודע כמה אנחנו גאים על כל ההשפעה והנתינה למען העם היקר שלנו".