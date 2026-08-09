נתניהו: "ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות"

ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר היום (ראשון), בפתח ישיבת הממשלה, כי ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות וכי צה"ל לא יבצע נסיגה נוספת מרצועת עזה עד לפירוק מלא ואמיתי של חמאס מנשקו.

"ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות", אמר נתניהו. לדבריו, פירוק חמאס צריך לכלול את כלל אמצעי הלחימה שברשות הארגון: "הנשק הכבד, הנשק הפחות כבד, כל הנשק".

נתניהו הדגיש כי ישראל לא תסתפק במהלך חלקי או סמלי: "אנחנו מדברים על פירוק אמיתי, לא פירוק פיקטיבי". לדבריו, ישראל מקיימת שיחות עם ארצות הברית בנושא ובוחנת את הרעיונות שהאמריקנים מעלים.

ראש הממשלה הבהיר כי חלק מהרעיונות האמריקניים מקובלים על ישראל ואחרים אינם מקובלים עליה. לדבריו, ישראל יודעת לעמוד על עמדתה גם מול בעלות בריתה, כפי שעשתה בעבר.

במקביל הודיע נתניהו כי צה"ל ימשיך לפעול נגד איומים ברצועה: "צה"ל ימשיך לסכל את האיומים נגד כוחותינו ונגד אזרחינו".

ראש הממשלה התייחס גם לאפשרות של הקמת מדינה פלסטינית והצהיר: "כל עוד אני ראש ממשלה, לא תקום מדינה פלסטינית, לא בעזה ולא ביו"ש. לא 'פת"חסטן' ולא 'חמאסטן'".

בהמשך עבר נתניהו לזירה האיראנית. לדבריו, העובדה שאיראן לא תקפה את ישראל במשך שבועות נובעת מהחשש שלה מפני תגובה ישראלית קשה. הוא הזהיר כי אם איראן תבחר לפעול נגד ישראל, היא תספוג "מכה עצימה".

נתניהו הביע הערכה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולשותפות בין שתי המדינות מול ניסיונותיה של איראן להשיג נשק גרעיני. עם זאת, הוא הציב קו אדום שאינו תלוי בתוצאות המגעים בין וושינגטון לטהרן.