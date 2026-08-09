20 שנה לנפילתו: עשרה דברים שלא ידעתם על עמנואל מורנו

שמו של סא"ל עמנואל מורנו הפך עם השנים לאחד השמות המזוהים ביותר עם סיירת מטכ"ל, אך דווקא על האיש עצמו ועל הפעולות שבהן השתתף ידוע מעט מאוד. תמונתו עדיין אסורה בפרסום, חלק ניכר מפעילותו נותר חסוי, ורק מעט מהמבצעים שבהם השתתף נחשפו לציבור.

במלאת 20 שנה לנפילתו במלחמת לבנון השנייה, חזרנו לסיפורו של הלוחם שהשתתף בעשרות פעולות חשאיות, כמעט הפך לעורך דין, פיקד על חילוץ חטוף ונפל במבצע בעומק לבנון. הנה 10 דברים שאולי לא ידעתם על עמנואל מורנו.

1. הוא נולד בכלל בפריז

מורנו נולד בשנת 1971 בפריז, לסילביה ואילן מורנו, וכשהיה בן שנה בלבד עלתה משפחתו לישראל. הוא גדל בירושלים, היה חניך בבני עקיבא ולמד בתיכונים הימלפרב והרטמן. בהמשך הצטרף למחזור השני של המכינה הקדם-צבאית בני דוד בעלי.

2. סבתו הייתה על המטוס לאנטבה

סבתו של עמנואל, נינט מורנו, הייתה בין נוסעי מטוס אייר פראנס שנחטף לאנטבה בשנת 1976. היא שוחררה יחד עם אזרחים זרים, ולאחר שחזרה מסרה לאנשי הביטחון בישראל מידע שסייע בהכנות למבצע יונתן - שנים לפני שנכדה הפך בעצמו ללוחם בסיירת מטכ"ל.

3. הוא שירת בסיירת מטכ"ל לצד נפתלי בנט ומתן כהנא

באוגוסט 1990 התגייס מורנו לצה"ל והתנדב לסיירת מטכ"ל, שבה שירת במשך שנים ארוכות. בין חבריו ל"צוות גיורא" היו נפתלי בנט ומתן כהנא. מורנו המשיך במסלול המבצעי ביחידה והפך עם השנים לאחת הדמויות הבכירות בה.

4. הוא כמעט הפך לעורך דין

לצד הקריירה הביטחונית, מורנו השלים תואר ראשון במשפטים במרכז הבינתחומי בהרצליה ואף החל התמחות במשרד עורכי דין. במקביל הוא עבד בשב"כ, אך בסופו של דבר לא השלים את ההתמחות ובחר לחזור לסיירת מטכ"ל. בהמשך פיקד על פלגה שפיתחה יכולות מבצעיות חדשות.

5. רוב המבצעים שבהם השתתף עדיין חשאיים

מורנו השתתף ואף הוביל עשרות פעולות חשאיות במהלך שירותו, אבל רק מעט מהן נחשפו לציבור. בצל"ש שהוענק לו לאחר מותו נכתב כי הוביל והשתתף ב"עשרות פעילויות מבצעיות עלומות" למען ביטחון ישראל. גם כיום חלק ניכר מפועלו נותר חסוי.

6. הוא השתתף בחטיפת מוסטפא דיראני

אחת הפעולות הבודדות שבהן הותר לפרסם את השתתפותו הייתה "מבצע עוקץ ארסי" בשנת 1994. במהלך המבצע חדר כוח של סיירת מטכ"ל ללבנון וחטף מביתו את מוסטפא דיראני, שנחשב אז למי שעשוי להחזיק במידע על גורלו של הנווט השבוי רון ארד.

7. הוא פיקד על המבצע לחילוץ נהג המונית החטוף

בשנת 2003 נחטף נהג המונית אליהו גוראל והוחזק בידי פלסטינים במרתף בביתוניא. מורנו פיקד על מבצע החילוץ של סיירת מטכ"ל, שבסיומו נמצא גוראל וחולץ בחיים. זו אחת הפעולות הבודדות בקריירה הארוכה של מורנו שעליהן הותר לפרסם פרטים.

8. הוא קיבל דרגת סגן-אלוף אישית

בשנת 2005 העניק ראש אמ"ן דאז, אהרן זאבי-פרקש, למורנו דרגת סגן-אלוף כדרגה אישית. מדובר היה בדרגה חריגה עבור תפקידו, ובאותה תקופה זו הייתה גם דרגתו של מפקד סיירת מטכ"ל. מורנו קיבל אותה לאחר שנים של פעילות מבצעית ופיקוד ביחידה.

9. פניו אסורים בפרסום גם לאחר מותו

מורנו הוא מקרה יוצא דופן בצה"ל: למרות שחלפו שנים רבות מאז נפילתו, תמונתו עדיין אסורה בפרסום בשל רגישות התפקידים שמילא. לכן שמו וסיפורו הפכו מוכרים מאוד בישראל, בעוד שפניו ורבים מהמבצעים שבהם השתתף עדיין נותרים מחוץ לעין הציבורית.

10. הוא נפל במבצע בעומק לבנון

ב-19 באוגוסט 2006, לאחר שהפסקת האש במלחמת לבנון השנייה כבר נכנסה לתוקף, הוביל מורנו כוח של כמאה לוחמים לפעולה באזור בעלבכ. הכוח הגיע בשני מסוקי יסעור ופעל כשהלוחמים מחופשים לחיילי צבא לבנון. בדרך חזרה נתקל הכוח במארב של חיזבאללה, ומורנו נפגע ומת מפצעיו זמן קצר לאחר מכן. הוא היה בן 35, נשוי למיה ואב לשלושה ילדים.