כמה דקות במחבת: טורטייה עם עוף וירקות שכל המשפחה תאהב

טורטיות עוף צלויות ( צילום: AI )

מחפשים ארוחה מהירה שלא דורשת יותר מדי התעסקות? טורטייה חמה וקריספית במילוי עוף עסיסי וירקות מוקפצים היא בדיוק מה שצריך. כמה דקות במחבת, רוטב פשוט ויש לכם ארוחה שלמה שמתאימה לצהריים או לערב.