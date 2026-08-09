כמה דקות במחבת: טורטייה עם עוף וירקות שכל המשפחה תאהב

מחפשים ארוחה מהירה שלא דורשת יותר מדי התעסקות? טורטייה חמה וקריספית במילוי עוף עסיסי וירקות מוקפצים היא בדיוק מה שצריך. כמה דקות במחבת, רוטב פשוט ויש לכם ארוחה שלמה שמתאימה לצהריים או לערב.
מצרכים
- 6 טורטיות
- 500 גרם חזה עוף חתוך לרצועות
- בצל חתוך לרצועות
- פלפל אדום חתוך לרצועות
- פלפל צהוב חתוך לרצועות
- גזר חתוך לרצועות דקות
- 2 כפות שמן זית
- כפית פפריקה מתוקה
- חצי כפית כמון
- חצי כפית אבקת שום
- מלח ופלפל שחור לפי הטעם
לרוטב:
- 3 כפות מיונז
- כף רוטב צ'ילי מתוק
- כפית מיץ לימון
- מעט שום כתוש
אופן ההכנה
- מחממים שמן במחבת גדולה ומטגנים את רצועות העוף עד שהן מתחילות להזהיב. מוסיפים פפריקה, כמון, אבקת שום, מלח ופלפל ומערבבים היטב.
- מוסיפים למחבת את הבצל, הפלפלים והגזר ומקפיצים עוד כמה דקות, עד שהירקות מתרככים מעט אבל עדיין נשארים פריכים.
- מערבבים בקערה קטנה את כל מרכיבי הרוטב.
- מורחים מעט מהרוטב במרכז כל טורטייה, מוסיפים מתערובת העוף והירקות ומקפלים היטב.
- מחזירים את הטורטיות הממולאות למחבת יבשה וצורבים כדקה-שתיים מכל צד, עד שהן זהובות וקריספיות.