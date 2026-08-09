טרגדיה בלוד: נקבע מותו של ילד בן 5 שנשכח ברכב

שוב אירוע מחריד של שכחת ילד ברכב. בשעות הצהריים הוזעקו כוחות ההצלה לרכב בלוד שם אותר ילד כבן 5 מחוסר הכרה כשהוא סובל ממכת חום. מאוחר יותר נקבע מותו של הילד.
מבית החולים שמיר אסף הרופא נמסר: "לצערינו הרב , לפני זמן קצר נאלצו הרופאים במלר"ד ילדים לקבוע את מותו של הילד בן ה- 5 שנשכח ברכב בלוד".
פרופ' ערן קוצר מנהל מלרד ילדים: "אני מבקש להזכיר להורים, דווקא בשעה קשה זו, לבדוק היטב את מושב הרכב האחורי לפני עזיבתו ומומלץ להשתמש באמצעים הטכנולגיים הקיימים כדי להפחית את הסיכון להישנות מקרים מסוג זה. אנו משתתפים בצערה של המשפחה ושולחים את תנחומינו ".
חובש בכיר במד"א חיים שביט וחובש מד"א יוסף יצחק שגיב סיפרו: "קיבלנו דיווח על ילד שנמצא מחוסר הכרה ברכב. כשהגענו למקום הביאו אלינו את ילד כבן 5 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסובל מסימני מכת חום.
התחלנו לבצע פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים והנשמות, ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית החולים כשמצבו מוגדר אנוש ואנחנו נלחמים על חייו."
השם יעזור לילד הזה רפואה שלמה אמן