טרגדיה בלוד: נקבע מותו של ילד בן 5 שנשכח ברכב

זירת האירוע בלוד ( דוברות מד"א מבצעי )

שוב אירוע מחריד של שכחת ילד ברכב. בשעות הצהריים הוזעקו כוחות ההצלה לרכב בלוד שם אותר ילד כבן 5 מחוסר הכרה כשהוא סובל ממכת חום. מאוחר יותר נקבע מותו של הילד.