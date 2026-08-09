באמצע שבוע עמוס, כשהאנרגיות בסימן ירידה והרעב עולה, השאלה הנצחית מתעוררת: מה מכינים לארוחת ערב? מצד אחד, הגוף משתוקק למשהו חם ומפנק. מצד שני, אין כוח לעמוד שעות במטבח או להתמודד עם הררי כלים. הפתרון? פסטה קלילה ורעננה שמוכנה בתוך רבע שעה בלבד.

המתכון הזה משלב שלושה רכיבים פשוטים שיוצרים יחד סימפוניה של טעמים: פסטו ירוק ועשיר, עגבניות שרי מתוקות שנצלות במחבת, וגבינה מלוחה שמוסיפה עומק. בניגוד לפסטות שמנת כבדות, המנה הזו קלילה ולא משאירה תחושת עייפות אחרי הארוחה – בדיוק מה שצריך לסיום יום עמוס.

המצרכים הפשוטים (ל-2 מנות נדיבות)

הסוד של מנה טעימה טמון בחומרי גלם איכותיים. לא צריך הרבה, אבל מה שיש – צריך שיהיה טוב:

250 גרם פסטה קצרה (פנה, פוזילי או פפיון – כל אחת עובדת מצוין)

סלסילת עגבניות שרי, חתוכות לחצאים

2-3 כפות פסטו איכותי (אפשר קנוי או ביתי)

100 גרם גבינה בולגרית, פטה או גבינה מלוחה מפוררת

2 כפות שמן זית

מלח ופלפל שחור גרוס לפי הטעם

לשדרוג נוסף: חופן עלי בזיליקום טריים, מעט אגוזי מלך קצוצים או אפילו בייבי מוצרלה במקום הגבינה המלוחה.

שלבי ההכנה המהירים

שלב ראשון: בישול הפסטה

מרתיחים סיר מים עם מלח ומבשלים את הפסטה לפי הוראות האריזה, עד דרגת אל-דנטה – כלומר, מבושלת אך עדיין מעט קשיחה. טיפ חשוב: לפני שמסננים, שומרים בצד רבע כוס ממי הבישול. מי הפסטה העמילניים האלה הם הסוד לרוטב חלק ועטיפתי.

שלב שני: הקפצת העגבניות

בזמן שהפסטה מתבשלת, מחממים שמן זית במחבת רחבה על אש גבוהה. מוסיפים את חצאי עגבניות השרי ומקפיצים כ-3-4 דקות, עד שהן מתרככות מעט והקצוות מתחילים להזהיב. העגבניות צריכות להישאר עם מעט נשיכה – לא להפוך למחית.

שלב שלישי: האיחוד המושלם

מוסיפים למחבת את הפסטה המסוננת יחד עם הפסטו ומעט ממי הבישול ששמרתם. מערבבים היטב במשך כדקה – מי הפסטה יוצרים אמולסיה עם הפסטו ויוצרים רוטב משי שעוטף כל חתיכת פסטה.

שלב רביעי: ההגשה

מעבירים לצלחות, מפזרים מעל נדיב של גבינה מלוחה מפוררת, עלי בזיליקום טריים ואגוזי מלך קצוצים. טחינה קלה של פלפל שחור ממיל פלפלים – והמנה מוכנה.