כתב אישום נגד מנפץ דלת חדשות 12 

חדשות 12 ( חדשות 12 / ויקימדיה )

בתום חקירה של היחידה המרכזית במשטרת מחוז ת"א הוגשה הבוקר (ראשון) הצהרת תובע נגד חשוד במעורבות בחמישה אירועים של היזק לרכוש, וסחיטה באיומים כלפי מספר מערכות תקשורת ומשרד המשפטים. מהחקירה עולה כי במהלך חודש יולי השנה, התקבלו דיווחים שונים על נזקים שבוצעו כלפי הכניסה לבניינים בהם ממוקמים משרדים של כלי תקשורת: חדשות 12, מערכת עיתון הארץ, ישראל היום וכן, כלפי בניין משרד המשפטים.

עוד באותו נושא אלו העבירות המיוחסות לזמר המוכר שחשוד באלימות חדשות סרוגים

על פי החשד, הנזקים לדלתות הכניסה, בוצעו באמצעות לבנים וכוונו לכאורה כלפי מערכות התקשורת, במטרה להרתיע ולאיים על אופן הסיקור התקשורתי של המערכות. בנוסף לנזקים שנגרמו לדלתות הביניינים, הגדיל החשוד להניח, מכתב איומים כלפי אנשי תקשורת ואישי ציבור בכניסה לחדשות 12, בסמוך לכתובת שבה ביצע את השלכת הלבנים באותו לילה ב-28.7.

עם התקדמות החקירה, הצליחו חוקרי הימ"ר לעלות על זהות החשוד תושב ר"ג בשנות ה-40 לחייו, ולהתחקות אחר צעדיו באמצעות אמצעים טכנולוגיים ופעילות סמויה. בתאריך 30.7 נעצר החשוד ובוצע חיפוש בביתו, במהלכו נתפסו פרטי לבוש וממצאים נוספים הקושרים את החשוד לביצוע העבירות המיוחסות לו.